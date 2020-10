Orietta Berti/ “La morte di Luigi Tenco ha segnato me e la mia carriera” (Verissimo)

Orietta Berti è tra gli ospiti della nuova puntata di Verissimo, il rotocalco televisivo condotto da Silvia Toffanin e trasmesso sabato 3 ottobre 2020 su Canale 5. La cantante sarà in studio per presentare la sua autobiografia dal titolo “Tra bandiere rosse e acquasantiere” edita per Rizzoli e pubblicata pochissimi giorni. Intervistata dal Corriere della Sera, la Berti ha raccontato come si è avvicinata alla musica: “mio padre era un tenore mancato. Era stato abbandonato dal padre che si era rifatto una famiglia a Bordeaux e allora si è dovuto rimboccare le maniche e mettersi a lavorare. E il suo desiderio l’ha riversato su di me, voleva diventassi soprano, ma non ci sono riuscita perché quando è morto anche io come lui dovevo aiutare in casa. E mi sono messa a fare la sarta”.

Il lavoro di sarta però Orietta l’ha ben presto lasciato per il mondo della canzone dove si è affermata come una delle cantanti di maggior successo. Parlando però della sua carriera e dei suoi esordi, l’interprete di “Tu sei quello” ha rivelato: “la mia più grande fortuna è stata conoscere un discografico come Giorgio Calabrese: aveva anche De André e Remigi, e si prese cura di me. Da ragazza di provincia senza mezzi finanziari e di comunicazione (per fare le telefonate dovevo andare al bar del paese) mi ha fatto diventare una cantante popolare. Il mio successo lo devo a lui. E al pubblico”.

Orietta Berti: “la morte di Luigi Tenco ha segnato me e la mia carriera”