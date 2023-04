Orietta Berti lascia il Grande Fratello Vip?/ “Ecco cosa dice il contratto”: l’indiscrezione bomba

Orietta Berti tornerà al Grande Fratello Vip anche nella prossima edizione?

La finale del 3 aprile 2023 ha chiuso in bellezza la settima edizione del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini, prima dei saluti finale, ha dato appuntamento al pubblico per il prossimo settembre, mese in cui avrà inizio l’ottava edizione del reality. Se lui è dunque confermatissimo alla conduzione dello show, cosa accadrà sulle due poltrone da opinioniste?

Sonia Bruganelli ha già espresso la volontà di dire addio alla poltrona da opinionista, sulla quale siede da due edizioni. Al suo posto potrebbe esserci Giulia Salemi, alla quale proprio la Bruganelli ha augurato di fare quel salto in più, magari proprio diventando la nuova opinionista del GF Vip. Ma cosa farà invece Orietta Berti? Tornerà anche il prossimo anno o dirà addio allo show?

Orietta Berti, una clausola del contratto svela se tornerà al GF Vip

La celebre cantante è apparsa molto entusiasta della sua avventura da opinionista al Grande Fratello Vip, al punto da ringraziare Signorini per averla chiamata: “Grazie a te Alfonso. Per me è stata un bellissimo percorso, una bella novità. Mi mancherà tutto molto, perché io qui ero a teatro. Ero seduta in prima fila“. Tuttavia, la conferma del suo ritorno il prossimo anno starebbe in una clausola del contratto. Ecco quanto rivelato dal giornalista Davide Maggio attraverso un tweet: “Vabbè, devo dirvelo. A me risulta che la Berti abbia un contratto biennale per il Grande Fratello Vip. Certo, nei contratti ci sono tante clausole ma questo è“. Insomma, appare quasi certo, salvo decisioni dell’ultimo minuto, che Orietta tornerà a fare da opinionista al GF Vip.

