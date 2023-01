Orietta Berti lascia il ruolo di opinionista del GF Vip?/ Lei svela tutta la verità

Orietta Berti lascia il Grande Fratello Vip 2022?

Orietta Berti ha accettato l’offerta di Alfonso Signorini di ricoprire il ruolo di opinionista del Grande Fratello Vip 2022 insieme a Sonia Bruganelli. Sulla poltrona dell’opinionista dallo scorso settembre, si rincorrono rumors secondo cui l’avventura della Berti come opinionista si concluderà con la finalissima della settima edizione del reality. A rispondere a tali indiscrezioni è Orietta Berti che, nel corso di una lunga intervista rilasciata a La Repubblica, ha svelato quello che sarà il suo futuro.

“Mi trovo bene, è buono, religioso, andiamo d’accordo. Mi tratta come una di famiglia. Con Sonia Bruganelli siamo amiche, io voglio salvare quello lì, lei quello là. Ridiamo”, ha detto la Berti parlando della sua esperienza al Grande Fratello Vip.

Orietta Berti torna a Che tempo che fa?

Per diventare opinionista del Grande Fratello Vip, Orietta Berti ha lasciato Che tempo che fa di Fabio Fazio, dove, tuttavia, la cantante è pronta a tornare. “Sono stata con Fabio tanti anni, tornerò da lui. Intanto devo andare a promuovere il mio cofanetto. A Mediaset mi lasciano molto libera”. racconta alla Repubblica.

Orietta, invece, non sarà presente al Festival di Sanremo 2023 anche per la decisione di Mediaset di non interrompere la programmazione durante il Festival. “Lì non mi lasciano andare – ha spiegato -. Mediaset fa la controprogrammazione, io il lunedì e il giovedì sono in onda. Le altre sere però lo vedrò”, ha concluso la Berti che, in futuro, vorrebbe fare una canzone con Fabio Rovazzi.

