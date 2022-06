Orietta Berti: “Mi sono sentita un oggetto”/ “Nel 1980 mi sono ribellata e…”

Orietta Berti è intervenuta in qualità di ospite ai microfoni di “Generazione Z”, la trasmissione di Rai Due condotta da Monica Setta e andata in onda nella seconda serata di martedì 31 maggio 2022. La cantante ha rivelato di essere stata fortunata in termini di salute nel corso della sua carriera: “Io ho trovato nel mio uomo, Osvaldo Paterlini, l’energia che mi ha dato la forza di andare avanti. Poi, la natura mi ha dotato di una salute di ferro”.

Fisiologico, dunque, un auspicio in tal senso anche per il prosieguo della sua esistenza: “Mi auguro di avere una buona salute e di avere sempre questo entusiasmo per la vita e per il mio lavoro. Perché, se io mi emoziono, so che dopo darò delle emozioni a tante altre persone e le persone hanno bisogno di avere delle emozioni. E poi, vedi, nella vita non bisogna mai desiderare le cose che non potrai mai avere. Io non ho mai desiderato le cose che sapevo non sarebbero mai arrivate, però arrivano sempre delle sorprese, e queste sorprese son dei regali che ti manda la vita”.

ORIETTA BERTI: “NEL 1980 MI SONO RIBELLATA”

Nel prosieguo della sua chiacchierata con Diaco, Orietta Berti ha rivelato: “Mi hanno trattato come un oggetto, nel 1980 mi sono ribellata. Più di una volta mi son sentita un oggetto, perché tu esprimi la tua voglia di fare una cosa e dall’altra parte ti dicono ‘no, se facciamo così non c’è abbastanza guadagno’. Tu mi vuoi togliere un’orchestrazione, un maestro bravo per fare un arrangiamento perché dici che dopo non c’è abbastanza guadagno, una soddisfazione me la puoi anche dare. L’anno dopo mi sono messa a produrmi da sola e a finanziarmi da sola discograficamente”.

E, ancora: “Quando ti produci da sola è naturale che non puoi entrare più nelle classifiche, perché non hai la forza di una major che ti fa entrare – ha dichiarato Orietta Berti –. Però dopo vedi il successo dai concerti che tu fai, dal numero di concerti che fai vedi il successo, vedi la gente che viene, che ti fa i complimenti, che ti apprezza per quello che hai fatto. Io ho sempre avuto dalle persone il premio”.











