Orietta Berti/ “Mi sono spaventata un po’ per il Covid. Su Ornella Vanoni…”

«Mi sono spaventata un po’ per l’età e anche perché non respiravo bene, mi era andata anche via la voce»: così Orietta Berti a Oggi è un altro giorno dopo aver affrontato il Covid-19. La cantante ha spiegato: «Non avevo nessuno in casa, avevo nove gatti, tre cani e due pesci e dovevo accudirli: pulendo di qua e pulendo di là, i polmoni si sono rigenerati».

Orietta Berti ha poi parlato del rapporto con Ornella Vanoni: «Lei non voleva farsi le foto con me: a Sanremo c’era l’usanza di fare le foto delle coppie, ma non voleva. Poi ci siamo riviste, siamo diventate amiche e ci siamo spesso telefonate: lei mi disse che in quel periodo era un po’ matta, era innamorata e non voleva avvicinarsi a nessuna altra donna. Non credo fosse gelose, a volte noi dello spettacolo siamo così: abbiamo delle idee che poi non sappiamo perché sosteniamo».

ORIETTA BERTI A OGGI É UN ALTRO GIORNO

Orietta Berti ha poi parlato dei suoi genitori: «Mia madre era un po’ una bersagliera, aveva un carattere forte, mentre io sono molto timida come mio padre. Purtroppo è morto presto e non ha potuto vedere le gioie che mi ha dato il lavoro, lui ci teneva molto, voleva diventassi un soprano». Dopo aver parlato delle canzoni di oggi – «Quelle di oggi sono canzoni un po’ difficili, non sono facili da cantare: non hanno una melodia facile per l’orecchio» – Orietta Berti ha rimarcato: «Io vivevo nella stessa casa con i suoceri e con mia madre, abbiamo avuto 14 cani e più di 40 gatti. Io amo sia cani che gatti, oggi ho “solo” 2 cani e 9 gatti».

