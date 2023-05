Orietta Berti: “Mi volevano su Playboy”/ “Il direttore cercò di convincermi”

Orietta Berti: “Mi avevano proposto di posare per Playboy e Playmen”

Orietta Berti, il prossimo 1 giugno, compirà 80 anni e sta vivendo una nuova giovinezza tra fiction, spot, musica ed il ruolo da opinionista nel Grande Fratello Vip 7. Su Oggi in edicola, la cantante ha ripercorso un po’ della sua vita e della sua carriera, a partire da un piccolo tesoro d’archivio, un servizio fotografico un po’ osè pubblicato dal settimanale nel 1973. Riguardo a quel periodo, la Berti ha raccontato: “Collezionavo camicie da notte belle come abiti da sera, e anche guêpière, se è per questo. Sono capricci che hai a una certa età… Mi avevano chiesto di posare per Playboy e Playmen. Il direttore per convincermi mi disse che con il compenso avrei potuto comprarmi due appartamenti in centro a Reggio Emilia. ‘Ma io me ne infischio’, ho risposto, ‘lei non conosce mia suocera!'”.

Non sono finite qui per le proposte indecenti effettuate ad Orietta: “Una volta chiama a casa Tinto Brass. Risponde mia mamma: ‘Orietta, al telefono c’è quello che fa i film sporchi’. Lui sente e le spiega: ‘Ma io non la faccio spogliare, la chiamo per il ruolo di sorella maggiore’. Non se ne fece nulla”.

Orietta Berti: “Non ho mai lavorato tanto come in questi ultimi due anni”

Orietta Berti, ad Oggi, ha parlato anche del suo attuale successo affermando: “Prima cantavo tanto all’estero, in Italia non se ne accorgeva nessuno. Ma non ho mai lavorato tanto come in questi ultimi due anni. Faccio tante pubblicità, alla mia età è una cosa rara. E a chiedermi i selfie sono i ragazzi”. La cantante ha rilasciato anche un’intervista a Novella 2000 in cui ha dichiarato: “Sono stata ripagata da altri successi, del resto sono i rischi del mestiere, l’autore magari vorrebbe affidarti un pezzo ma è sempre l’editore a decidere”. Inoltre, l’opinionista del Grande Fratello Vip 7 ha parlato di un argomento serio come il Long Covid. “Non riesco a mettere i tacchi che vorrei ma dicono che succede a tanti e che ci vorrà un po’ di pazienza…”, ha sottolineato con la consueta dose di autoironia al settimanale, riferendosi ai danni al suo senso dell’equilibrio.

Orietta ha ribadito di essere rimasta vittima di una truffa. “Tutto è stato raccontato a Striscia La Notizia…”. L’ha scoperta grazie a una segnalazione di una signora di Ferrara, e poi tutto è passato nelle mani del tg satirico di Canale 5: “Moreno Morello per Striscia La Notizia ha indagato e scoperto una cosa assurda e oscura…”. Da qui l’invito a tutti: “Non smetto di dire di diffidare e stare con gli occhi aperti…”











