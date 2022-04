Orietta Berti/ “Mia originalità? La normalità. Nessuna lite con colleghe ma Rettore…”

Orietta Berti a Da noi a ruota libera parla delle “O” della sua vita

Orietta Berti è stata ospite oggi di Da noi a ruota libera, la trasmissione di Rai1 condotta da Francesca Fialdini che l’ha definita una “dea della musica”. “Io sono una donna normalissima”, ha commentato la cantante, “il mio pubblico? Sa quasi tutto di me”, ha aggiunto. La “O” rappresenta un vero e proprio stemma di famiglia che hanno a che fare con Omar Sharif e Otis Redding: da loro hanno preso i nomi i figli di Orietta e del marito Osvaldo. Parlando della sua originalità, Orietta ha svelato che nel tempo è stata “la mia normalità: sono sempre stata me stessa, la gente ha sempre saputo tutto della mia vita, gli alti e i bassi”.

Sono stati in tanti ad imitarla nel corso degli anni, da Noschese a Cirilli passando per i Gemelli di Guidonia. E sui suoi outfit ha commentato: “Mi piace sempre prendermi in giro con gli abiti”. Grazie all’incontro con Nicolò Cerioni è diventata molto più sgargiante. Nell’arco della sua carriera ha avuto dei nemici? “Forse si ma non me ne sono accorta, me lo hanno detto gli altri dopo, non ho mai litigato con una mia collega. Solo una volta la Rettore mi ha detto che rido sempre, ed io le ho detto che le oche hanno il collo lungo a differenza mia”.

Orietta Berti, l’amore per il marito Osvaldo

Rispetto alle liti in tv con Marcella Bella, Orietta Berti ha commentato: “Eravamo un po’ attrici eh?”. “Io ho sempre avuto grande rispetto con i miei colleghi”, ha aggiunto. Tra le altre “O” più importanti della sua vita anche l’amore per il marito Osvaldo: “Lui non si è mai dichiarato con me, ci ha sempre pensato la mia mamma”, ha svelato la cantante. Fu la madre a organizzare tutto, “ma è stato un matrimonio fortunato”, ha aggiunto. Prima di lui non ha avuto altri corteggiatori, solo dei “filarini”, ma non dei fidanzati. “Anche se non andavo in America prima o poi Osvaldo mi avrebbe sposata”, ha proseguito.

Cosa ha supportato e sopportato di Osvaldo? “Senza di lui non sarei qui dopo 50 anni a raccontarmi ancora, è stato fondamentale per la mia carriera. Quando alzavo la voce mi metteva sempre in riga. Quando sono stanca sono un po’ aggressiva ma lui ha un carattere molto dolce e sentimentale”. Per lei, ha raccontato, è stata una fortuna, ma anche per il marito.

La carriera di Orietta Berti oggi

Oggi è un nuovo giorno per Orietta Berti: è diventata una vera pop star e tutti i giovani vogliono lavorare con lei: “Mi fanno delle proposte e se mi piacciono le accetto. Si dà il caso che la torta esce sempre bene”, ha commentato orgogliosa. Parlando di Fedez ha svelato: “E’ proprio così, è speciale. E’ generoso e buono e mantiene sempre la sua parola”. Rispetto a questo momento delicato, Orietta gli ha mandato dei messaggi: “Più avanti ci sentiremo”, ha ammesso.

Con Manuelito Hell Raton non si sono però capiti subito: “E’ che loro quando parlano abbreviano tutto, ed io non stare sempre a chiedere dicevo sempre si”. C’è poi Achille Lauro, “sempre stanco ed assonnato ma mi dice delle battute che è sempre sul pezzo!”. Parlando della sua voce ha raccontato la scelta del padre di farle fare lezioni di lirica. “E’ impossibile cantare tutto ma se c’è qualcosa da fare di diverso dalla mia voce lo faccio volentieri”.











