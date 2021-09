Orietta Berti/ Mille? Non doveva cantarla lei: ecco l’altro nome proposto

Orietta Berti è una delle ospiti della nuova puntata di Verissimo, il talk show del sabato pomeriggio di Canale 5 dedicato alle interviste ai personaggi più in vista del mondo dello spettacolo. Orietta è tornata alla ribalta in concomitanza con il successo ottenuto da Mille, la hit dell’estate cantata insieme a Fedez e Achille Lauro. In realtà, Mille non doveva cantarla lei, ma Annalisa, come rivela l’opinionista di costume Jonathan Kashanian a Detto Fatto: “Voi non lo sapete – ha esordito – ma la vera cantante prevista per il pezzo Mille era Annalisa!”.

Orietta Berti marito e figli: Osvaldo, Omar e Otis/ "Arrivai in ritardo alle nozze…"

Questa la rivelazione di Jonathan: “Era stata contattata lei originariamente, ma poi qualcosa è cambiato ed il brano è andato ad Orietta Berti. Fedez – prosegue – ha avuto l’illuminazione ed ha chiesto alla sua corista di registrare il demo, ovvero il pezzo di come verrebbe la canzone. Fedez ha così mandato il demo ad Orietta e appena l’ha ascoltato la Berti fa: ‘Mi piace un sacco! Ma come devo cantarla come la corista o nel mio modo antiquato e antico?’ e Fedez le ha risposto: ‘Cantala come se fossi in doccia’. E da lì è storia ed ha avuto un successo pazzesco“.

Orietta Berti/ “Balletto di Mille? Inventato da Achille Lauro: fu Chiara Ferragni a…”

Orietta Berti racconta il successo dopo Mille: “Sto simpatica anche ai giovanissimi”

Orietta Berti ha dato a Mille un tocco vintage che ha contribuito a rendere il pezzo ancor più iconico e ‘ironico’. A questo successo ne sono seguiti tanti altri, e attualmente Orietta è una cantante richiestissima: tra qualche settimana sarà tra i giudici della nuova edizione di The Voice Senior, mentre a ottobre uscirà il suo cofanetto comprendente 6 cd. E poi ancora la vedremo a Che tempo che fa e – soprattutto – oggi pomeriggio a Verissimo.

Riguardo a questo exploit, Orietta ha dichiarato: “Non mi spiego il perché ma ci sono cose che entrano nel cuore della gente. Se già stavo simpatica ai giovani ora ho anche i giovanissimi. Mi stupisco vedere così tanta gente che la canta e anche la Vanoni mi ha detto che in 60 anni di carriera non aveva mai visto un’estate con una canzone che piace così a tutte le generazioni”.

Orietta Berti, Scherzi a parte/ Arriva in studio e scopre lo scherzo, la sua sosia...

© RIPRODUZIONE RISERVATA