Orietta Berti/ “Mio papà voleva diventassi soprano e invece…”

La rinascita musicale di Orietta Berti: alla conquista dei ‘teen’

Orietta Berti sta vivendo la sua seconda giovinezza musicale con Mille, il singolo uscito a metà giugno che la vede duettare con Fedez e Achille Lauro e che sta ottenendo un successo ‘inaspettato’ persino per lei. Il segreto? “A Fedez l’ho detto: avessero preso una ventenne a cantare con loro era una cosa normale, invece con me fa tutto un altro effetto, ha un altro sapore. Anche il trio, rispetto al duetto, è stata una scelta più originale. Una volta si vedevano i dischi fisici, adesso si vendono in un’altra forma, però oh… va bene così”.

Ne ha parlato venerdì in un’intervista al Corriere, da poco reduce dal traguardo delle 20 milioni di visualizzazioni del videoclip su Youtube. C’è da dire che Mille è una canzone abbastanza irriverente anche rispetto alle ‘regole’ di un certo tipo di musica, quella moderna, che fino a ora non aveva visto protagoniste interpreti della sua età (eccezion fatta forse solo per Loredana Bertè, come lei tornata in auge grazie a un duetto con i ‘giovani’ Boomdabash).

Questa sera, Orietta sarà ospite di Una voce per Padre Pio, il concerto a scopo benefico ispirato proprio alla figura del celebre santo di Pietrelcina. Lei con la fede ha un bel rapporto, soprattutto perché è cresciuta con un padre da sempre vicino alla Chiesa: “Con mio papà andavo a tutte le processioni”, ha raccontato ancora al Corriere. Sempre nell’intervista lo descrive come un tenore mancato: “Il suo desiderio l’ha riversato su di me, voleva diventassi soprano, ma non ci sono riuscita perché quando è morto anche io come lui dovevo aiutare in casa”.

La svolta nella carriera è arrivata grazie all’incontro con il discografico Giorgio Calabrese: “Da ragazza di provincia senza mezzi finanziari e di comunicazione (per fare le telefonate dovevo andare al bar del paese) mi ha fatto diventare una cantante popolare. Il mio successo lo devo a lui. E al pubblico. Non fu facile. C’era questo pensiero che fare la cantante non era un lavoro né dignitoso, né prestigioso, mentre adesso si sono capovolte le situazioni, il mestiere è molto più considerato. Anche se questo lavoro è un esame continuo, non sei mai arrivato, ricominci sempre da capo”.



