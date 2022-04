Orietta Berti nonna bis/ Nata la figlia di Otis Paterlini: scelto altro nome con la O

Orietta Berti è diventata nonna per la seconda volta. La celebre cantante, tornata ad essere negli ultimi anni grande protagonista del piccolo schermo, ha potuto tenere il braccio la sua nuova nipotina questa mattina. La notizia arriva dal settimanale Gente e svela che la bambina è la secondogenita del figlio di Orietta Berti e di Osvaldo Paterlii, Otis, e della moglie Lia.

“Orietta Berti è diventata nonna bis! – si legge nel post pubblicato dalla fonte su Instagram – Fonti certe ci hanno confermato che questa mattina alle 6.15, nell’ospedale di Montecchio Emilia, è nata Ottavia, secondogenita di suo figlio Otis e della moglie Lia. Baby Olivia adesso è una sorellona molto orgogliosa. E adesso aspettiamo le parole della nonna! Felicitazioni!”

Orietta Berti nonna per la seconda volta: è nata Ottavia

Una grande gioia per Orietta Berti che, al momento, non ha ancora personalmente annunciato e commentato il lieto evento. È certo che anche in questo caso la famiglia ha rispettato la consuetudine di dare nomi che iniziano con la ‘O’, visto che il nome scelto per la piccola è Ottavia (il nome scelto per la prima nipote è stato Olivia). Ricordiamo che l’annuncio dell’arrivo di una nuova nipotina era stato fatto dalla stessa Orietta Berti nel corso di un’intervista a Verissimo. Nella trasmissione di Silvia Toffanin, la cantante aveva dichiarato: “Mio figlio e la compagna me l’hanno detto due mesi fa. Io, lo ammetto, non mi ero accorta di nulla: vedo poco mia cognata e, quando ci incontriamo, indossa sempre il cappotto!”.

