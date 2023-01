Orietta Berti “Oriana, voglio vedere con chi va a letto la prossima volta”/ Immunità con stoccata

Antonella e Oriana: le preferite delle opinioniste

Come in ogni puntata del Grande Fratello Vip 2022, le opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli sono state chiamate a scegliere i loro preferiti nella casa. I vip immuni, scelti dai concorrenti del GF Vip, sono: Davide Donadei, Luca Onestini, Antonino Spinalbese e Attilio Romita. Una scelta tutta al maschile che non è passata inosservata. Per questo motivo Alfonso Signorini ha invitato le due opinioniste a fare il nome di due donne. Sonia Bruganelli ha fatto il nome di Antonella Fiordelisi: “Io salvo la piccoletta della casa, Antonella. La salvo non perché come dicono i saputelli non è amata e rischia la nomination, ma la salvo perché rispetto a tante altre che sono più grandi è molto più matura”. Orietta Berti, invece, ha deciso di regalare l’immunità a Oriana Marzoli, ma per motivi molto diversi.

Orietta Berti: stoccata a Oriana Marzoli

Orietta Berti, motivando la sua scelta di salvare Oriana Marzoli, ha lanciato una frecciatina alla venezuelana: “Io scelgo Oriana perché mette un po’ di scompiglio. Voglio vedere con chi va a letto la prossima volta”. Frase riferita alle dinamiche che sono nate dentro la casa tra Oriana e alcuni concorrenti: prima Antonino Spinalbese, poi Luca Onestini e ora Daniele Dal Moro. Ridate e applausi per le parole della cantante, mentre dalla casa Oriana ha detto: “Dai Orietta, ti prego…”. Orietta si è difesa dicendo di essere molto istintiva e di dire sempre la verità. Alfonso Signorini ha definito l’opinionista “favolosa”, mentre alla fine Oriana ha ringraziato per l’immunità ricevuta. Sui social, invece, la scelta di Orietta Berti è stata molto critica: “Ma OriettaBerti quando se ne va a casa? Continua a non capire nulla e non ci fa mandare via queste sciacquette”, ha scritto un utente su Twitter.

Per le nostre opinioniste invece sono immuni Oriana e Antonella! #GFVIP pic.twitter.com/XgdpnCd1IV — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 16, 2023

