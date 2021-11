Orietta Berti ospite a Bake Off Italia 2021/ Svelerà i segreti dei famosi “I biscotti dell’Orietta”?

Il momento tanto atteso e annunciato, già durante le anticipazioni, è arrivato: Orietta Berti sarà ospite nella dodicesima puntata di Bake Off Italia, che andrà in onda stasera su Real Time. Il programma, prodotto da Banijay Italia per Discovery Italia, è iniziato il 3 settembre e proseguirà fino al 4 dicembre, giorno della finale di questa nona edizione. Orietta Berti darà un tocco musicale alla prova, scaturendo l’euforia tra i concorrenti. Quest’anno inizialmente in totale 20, rispetto ai 16 della scorsa edizione, per un totale di 16 puntate.

Siamo decisamente a metà percorso e come si era ipotizzato Orietta Berti apparirà dal tendone, con una delle sue bambole, pronta a metterci del suo. E chissà se parlerà della sua celebre ricetta dei biscotti, “I biscotti dell’Orietta”, ormai non più segreta, perchè svelata solo recentemente, ma che come sanno i più affezionati, sta diventando un must nei siti web di cucina più seguiti. Non ci resta che attendere la puntata per scoprirlo. Intanto la cantante, reduce dal successo del tormentone estivo “Mille“, si sta preparando, come riportato su Superguida TV al nuovo show televisivo dal titolo “Quelle brave ragazze” insieme a Sandra Milo, Mara Maionchi.

Orietta Berti dopo Bake Off il viaggio on the road

Si tratta di un trio inedito di cui Orietta Berti sarà una delle protagoniste. La cantante, una delle più famose della storia della musica italiana, prenderà parte a questo road show originale, prodotto da Blu Yazmine per Sky. Nato da un’idea di Mara Maionchi il format ha iniziato le riprese in questi giorni, dopo l’uscita della foto ufficiale delle tre viaggiatrici munite di passaporto e valigie. Come si legge sul sito Superguida TV, il programma dovrebbe andare in onda nel 2022 su Sky e Now.

Si vedranno Orietta Berti, Mara Maionchi e Sandra Milo viaggiare su un singolare furgoncino pronte a superare alcune prove molto divertenti. “Nella mia carriera ho viaggiato tantissimo, stavolta ho accettato di partecipare a questa avventura proprio perché non so dove stiamo andando!” Ha dichiarato a Sky. Un’esperienza decisamente interessante per la Berti che quest’anno è sulla cresta dell’onda, avendo conquistato anche il cuore dei più giovani, grazie al successo di Mille, interpretato al fianco di due idoli dei millennials, ossia Fedez e Achille Lauro. Il brano risulta essere tra quelli più ascoltati in Italia nell’estate 2021, dopo “Malibu” di Sangiovanni e “Mi fai impazzire” di Blanco e Sfera Ebbasta. Niente male per la celebre voce di “Io tu e le rose.”

