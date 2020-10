Orietta Berti/ Piange per marito Osvaldo Paterlini, sulla crisi dello spettacolo…

Orietta Berti torna in tv, ospite di Barbara D’Urso a Domenica Live. La settantasettenne emiliana è pronta a raccontarsi ai microfoni della conduttrice, ma anche a commentare i temi di attualità insieme ad altri personaggi del mondo dello spettacolo. Tanta leggerezza e qualche confidenza nella nuova puntata di Domenica Live, dove la cantante è ormai di casa. Insieme a Barbara D’Urso la Berti rispolvera qualche aneddoto di carriera, ma sarà anche chiamata esprimersi sulla situazione attuale del mondo dello spettacolo, uno dei settori maggiormente colpiti dalla pandemia. Emergenza sanitaria che ha rivoluzionato le abitudini di ognuno di noi, ma nel caso di Orietta Berti ci sono ulteriori pensieri ad assillarle a renderla un po’ più fragile. A Storie Italiane su Rai 1, ha raccontato col magone del “distacco forzato” di suo marito Osvaldo, che non la seguirebbe più come prima: “Ha un problema agli occhi per il quale è stato operato diverse volte. Gli danno fastidio i rumori eccessivi e la troppa luce, non può fare viaggi faticosi. Al suo posto, però, mi segue nostro figlio Otis”, ha raccontato.

Orietta Berti a Domenica Live, quando si parla del marito si commuove sempre

Suo marito Osvaldo Paterlini è uno di quei tasti sensibili per Orietta Berti. La cantante non ne ha mai fatto mistero, così si lascia andare totalmente anche quando vede delle sue semplici fotografie. “Non riesco a non commuovermi quando vedo foto sue“, ha raccontato a Storie Italiane. “Osvaldo mi ha sempre rispettata. È stato da subito un marito grande e un padre esemplare. Non l’ho mai sentito con la voce alterata. Non avrei potuto trovare un uomo migliore, il nostro è sempre stato un grande amore. Lui mi sa consigliare anche nel lavoro e non mi lascia mai sola, neppure nei momenti più difficili”, ha aggiunto Orietta Berti. Parole al miele per il compagno Osvaldo, che potrebbero ripetersi nei salotti di Barbara D’Urso, magari con una nuova dedica speciale.



