Orietta Berti/ “Playboy mi chiese di posare nuda, ma dissi no per mia mamma”

Orietta Berti è la regina dell’estate 2021. La sua inaspettata e impensabile collaborazione con Fedez e Achille Lauro ha conquistato tutto: “Mille” è in vetta alle classifiche dei singoli più venduti da due settimane consecutive. “Non avrei mai pensato un giorno di essere la più vista su YouTube, ma nemmeno Fedez e Achille si aspettavano che questa canzone avesse un impatto così grande su generazioni così diverse. A Fedez l’ho detto: avessero preso una ventenne a cantare con loro era una cosa normale, invece con me fa tutto un altro effetto, ha un altro sapore”, ha raccontato la cantante al Corriere della Sera. Nella canzone Orietta canta “Hai risolto un bel problema e va bene così / Ma poi me ne restano mille”, anche lei da giovane ha dovuto affrontare diverse difficoltà dopo la morte del padre, avvenuta quando aveva solo 18 anni. Lei sognava di fare la cantante “ma non c’erano i mezzi di oggi”. La fede, però, l’ha aiutata a superare i momenti più difficili: “Avere fede è il dono più bello: senza Dio cadi nella disperazione, con Dio hai una colonna a cui ti puoi appoggiare. Se uno ha fede risolve metà dei suoi problemi”.

OSVALDO PATERLINI, MARITO ORIETTA BERTI/ “Si è emozionato quando a Sanremo...”

Orietta Berti: quella volta che ha detto “no” a Playboy

Se non avesse fatto la cantante – suo padre voleva che diventasse soprano – Orietta Berti avrebbe voluto fare la maestra d’asilo. A 78 anni, Orietta si allena tutti i giorni e per mantenere la sua voce usa il peperoncino: “È come prendere il cortisone, che però a me fa ingrassare e non va bene. Il peperoncino, oltre a essere un concentrato di vitamina c, pulisce le corde vocali, la voce esce cristallina. L’ho sempre usato”, ha rivelato al Corriere della Sera. In passato «Playmen» e «Playboy» le chiesero di posare nuda, ma Orietta Berti rifiutò: “Mi offrirono cifre da capogiro: ma chi l’avrebbe sentite poi mia madre e mia suocera. Quando una rivista, negli anni Settanta, pubblicò una vignetta con una mia caricatura in barca accanto a un prestante bagnino, mia madre si arrabbiò con me”. Ma la Berti ha anche un lato più trasgressivo: “Le vacanze a Los Angeles e Las Vegas: là mi vesto tutto in un altro modo, ho tutte le mie parrucche colorate, mi vesto d’azzurro con la parrucca azzurra, o rosa con la parrucca rosa. I miei amici là sono tutti gay, ogni sera abbiamo una festa, siamo sempre vestiti tutti strani…”.

LEGGI ANCHE:

Orietta Berti/ Con Fedez e Lauro per ‘Mille’: “Non ho sacrificato la mia personalità”Orietta Berti/ “Con Osvaldo non si litiga mai, Al Bano ci 'aiutò' durante le nozze”

© RIPRODUZIONE RISERVATA