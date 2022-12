Orietta Berti, regalo marito Osvaldo Paterlini a Domenica In/ Forma di parmigiano…

Orietta Berti è intervenuta in qualità di ospite ai microfoni di “Domenica In”, trasmissione di Rai Uno condotta da Mara Venier e andata in onda il giorno di Natale, domenica 25 dicembre 2022. L’artista ha sottolineato la sua felicità per i traguardi raggiunti recentemente, tra un Festival di Sanremo che l’ha consacrata tra le nuove generazioni e il tormentone estivo “Mille” con Fedez e Achille Lauro: “Sto davvero avendo una nuova carriera dopo la pandemia. Devo dire grazie al mio pubblico che mi ha sempre rispettato e seguito, ma devo anche dire grazie ai miei collaboratori e alla mia famiglia”. Il marito Osvaldo Paterlini “ogni tanto viene con me e si diverte tantissimo, ma altre volte preferisce fare il guardiano di casa. Talvolta si sente solo, ma il mio lavoro è così… Il nostro è un grande amore”, ha rivelato Orietta Berti.

ORIETTA BERTI, IL REGALO DI NATALE DEL MARITO OSVALDO PATERLINI: UNA FORMA DI PARMIGIANO!

Proprio Osvaldo ha fatto recapitare a Orietta Berti in studio da Mara Venier una forma di parmigiano come regalo di Natale: “Ci siamo conosciuti così… Lui quando venne a trovarmi a casa per la prima volta, si presentò proprio con il formaggio. Il nostro primo bacio è arrivato però a posteriori, mentre eravamo al cinema, durante un film. Non mi ricordo il titolo, però mi ricordo il bacio. Da allora sono passati quasi 60 anni”.

