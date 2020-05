Orietta Berti/ Rivelazione choc:”Ho detto no a 3 uomini e non me ne pento perché…”

Pubblicità

Orietta Berti a ruota libera da Francesca Fialdini, durante il collegamento che ha ripercorso buona parte della carriera e della vita della famosa cantante. Un’intervista divertente e per certi versi anche moderatamente piccante: “Ho detto di no a tre uomini”, ha svelato Orietta Berti. “Ho respinto tre uomini ma non me ne sono assolutamente pentita”, precisa l’ospite sulla sua vita sentimentale. La Fialdini prende la palla al balzo, la interrompe e aggiunge la risposta: “Perché Osvaldo (suo attuale compagno, ndr) è monumentale e non si tocca“. Orietta Berti tacitamente conferma, poi si sposta sul racconto di altri aneddoti e curiosità personali, come ad esempio il suo armadio ben fornito di scarpe.

Orietta Berti da Francesca Fialdini: “Canto 2-3 ore al giorno e a dicembre…”

Orietta Berti, dunque, ammette di essere ben fornita dal punto di vista dell’abbigliamento e della calzatura: “Ho quasi cinquecento scarpe con tacco 12, ma non le ho mai messe per paura di cadere!”, ha affermato. Poi sulla sua giornata tipo e i progetti a medio termine dice: “Canto dalle due alle tre ore al giorno, perchè la voce bisogna tenerla allenata. Quest’anno compio 55 anni di carriera, perciò sto lavorando ad un confanetto che uscirà entro dicembre”.



