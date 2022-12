Orietta Berti “Salatino mio preferito al GF Vip 2022″/ “Chi mi ha scandalizzata è…”

Orietta Berti e i concorrenti del Grande Fratello Vip 2022

In un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Nuovo Tv, Orietta Berti si è sbilanciata sui concorrenti del Grande Fratello Vip 2022 che sta commentando ogni settimana in diretta affiancando Sonia Bruganelli nel ruolo di opinionista. Ogni settimana, la Berti esprime con sincerità le proprie opinioni dando anche l’immunità a diversi concorrenti, ma chi è il suo preferito? “Mi piace molto l’ex tronista Luca Salatino“, ha ammesso la Berti.

“Lui è un ragazzo semplice che non cerca le telecamere per farsi notare. La sua carta vincente è la normalità. E poi mi suscita una grande simpatia anche Patrizia Rossetti anche se, a volte, è un po’ al di sopra delle righe, ma lei è fatta così”, ha aggiunto ancora l’opinionista.

Orietta Berti: “Giaele De Donà mi ha scandalizzata”

Più volte, nelle varie puntate del Grande Fratello Vip 2022, Orietta Berti ha regalato l’immunità a Giaele De Donà sperando di tenerla il più a lungo possibile nella casa per aspettare l’arrivo del marito Brad. Proprio Giaele è la concorrente che l’ha scandalizzata di più “quando ha detto che trascorre sei mesi l’anno con il marito e i restanti con altri uomini. Bisogna vedere se le sue parole corrispondo alla realtà o fanno parte della fiction che si inventa ogni giorno”.

“Lei sostiene che per i ricchi americani sia una cosa normale, ma non è così perchè sono più bigotti di noi italiani. Non credo che un marito, dopo soli tre mesi di matrimonio, abbia bisogno di un’altra coppia con cui condividere il letto”, ha concluso.

