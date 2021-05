Orietta Berti/ Sanremo 2021 indimenticabile da Ermal Metal a Maneskin Naziskin e il bagno allagato”

Orietta Berti ospite della prima puntata di “Verissimo – Le Storie“, il meglio delle interviste realizzate da Silvia Toffanin su Canale 5. Tra le protagoniste c’è anche la regina indiscussa di Sanremo 2021 dove ha partecipato in gara dopo tantissimi anni. Un’esperienza davvero unica per la Berti che ha conquistato critica e pubblico per la sua verve, ma anche per la sua voce intonata e cristallina. Parlando proprio dell’esperienza al Festival di Sanremo 2021, la Berti ha rivelato: “sono diventata molto amica di Francesca Michielin”.

Indiscussa protagonista di Sanremo 2021, la Berti è stata anche la regina dei social per via di alcune disavventure vissute durante la settimana dalla kermesse. A cominciare dal fermo dei carabinieri visto che aveva violato il coprifuoco delle 22.00 recarsi a provare gli abiti per le serate come ha raccontato: “sono stata inseguita dalla polizia perché dovevo ritirare degli abiti e sono uscita violando il coprifuoco”. Non solo, la Berti ha fatto anche uno scivolone sui nomi dei suoi colleghi.

Orietta Berti: “Sanremo? Ho fatto anche alcune gaffe”

“Ho fatto anche alcune gaffe: Ermal Meta l’ho chiamato Ermal Metal e i Maneskin Naziskin” – ha raccontato Orietta Berti rivelando anche che ha rischiato di allagare la camera d’albergo a Sanremo. “Quando mi hanno regalato i fiori non avevo un vaso, allora li ho messi nel lavandino ma quando stavo per andare a dormire avevo tutta la camera allagata. Ho passato la notte ad asciugare, la mattina mi facevano male le braccia” – ha raccontato l’artista che in questo 2021 si è trovata a combattere anche contro il Covid.

“Sono stata fortunata, mi sento abbastanza bene, il Covid non è un nemico facile da sconfiggere e non bisogna sottovalutare il pericolo. Anche se risulto negativa al virus continuo ad avvertire qualche sintomo postumo” – ha raccontato la cantante a domanipress.it rivelando di essere guarita grazie ad una cura massiccia “a base di cortisone e una stanchezza cronica che ti trascini per settimane. Adesso sto ultimando un ciclo di cure con delle vitamine per rimettermi in forze… posso dire che ho recuperato bene, non mi posso lamentare”.



