Orietta Berti sbotta con Pamela Prati/ “Non sono una diva!”, scintille al GF VIP

Orietta Berti ‘sistema’ Pamela Prati al Grande Fratello VIP: “Non chiamarmi Diva!”

Orietta Berti è buona e cara, ma quando si arrabbia non ce n’è per nessuno. Durante la diretta del Grande Fratello VIP la cantante e opinionista vuole fare i conti con Pamela Prati, togliendosi alcuni sassolini in riferimento ad alcune sue dichiarazioni. “Io non sono una diva!”, afferma scocciata la mitica Berti, contraddicendo Pamela e i suoi elogi che evidentemente Orietta considera esagerati e fuori luogo. “Le dive solitamente vincono gli Oscar“, ricorda la cantante. “Io sono una cantante popolare”, continua ancora l’artista, che non le manda a dire alla Prati. Pamela è un po’ sorpresa e rimane colpita dalla dura presa di posizione dell’opinionista. Alfonso Signorini prova a creare ulteriori scompiglio, ma la Berti sotterra l’ascia di guerra.

Pamela Prati vuole dormire con Marco Bellavia/ Lui disposto a tutto, pure a...

Orietta Berti vs Pamela Prati, scintille al Grande Fratello VIP: “Non la odio, ma…”

“Comunque quando ti tiro le frecciatine ti portano bene“, ironizza ancora Orietta. “Io la amo tantissimo Orietta”, risponde Pamela Prati per placare gli animi. Ma la cantante ricomincia, tra gli applausi della studio: “Io mica lo odio, ho solo detto una cosa ma non riguarda lei…”. “Io non ho mai litigato con lei“, interviene la Prati, palesemente seccata per questo scontro. La Berti, ad ogni modo, chiude a modo suo: “Qui non c’è stata nessuna guerra”.

LEGGI ANCHE:

Pamela Prati rischia l'eliminazione dal GF Vip?/ I risultati dei sondaggi...Orietta Berti "del Grande Fratello Vip non sopporto parolacce"/ "Presenterei Sanremo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA