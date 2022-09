Orietta Berti sbotta: “Non sono al GF Vip per interesse”/ “Per stare qui ho rinunciato a tre contratti”

Orietta Berti tuona dopo le voci sul suo compenso al Grande Fratello Vip: “Non è così”

Orietta Berti approfitta della nuova diretta del Grande Fratello Vip 2022 per mettere a tacere le voci che l’hanno vista protagonista negli ultimi tempi. Si è infatti a lungo parlato del cospicuo compenso che la Berti riceverebbe per la sua partecipazione nel ruolo di opinionista nel reality di Canale 5. Nel particolare è stato Dagospia a lanciare la bomba: la Berti riceverebbe un cachet che ammonta a 10mila euro a puntata.

Considerando che, negli ultimi anni, le edizioni del Grande Fratello Vip si sono prolungate fino a sei mesi, si parla di più di 50 puntate. Ciò vuol dire che il totale percepito da Orietta Berti ammonterebbe a circa 500mila euro. Pare però si tratti di una fake news, come la cantante ha voluto dichiarare in diretta su Canale 5.

Orietta Berti: “Sono al GF Vip non per interesse”

Orietta Berti ha chiesto ad Alfonso Signorini di poter prendere parola proprio per chiarire, prima dell’inizio di tutte le dinamiche, la sua posizione sulle voci circolare in questi giorni: “Voglio dire a tutti quelli che dicono che sono qui per interesse che non è vero. – ha tuonato la Berti, spiegando anzi, rivolta a Signorini, che – Io per stare qui con te, che ti stimo moltissimo, ho rinunciato a tre contratti importantissimi che avrei fatto contemporaneamente quest’anno.” Non ha specificato quali programmi ma, parlando di riconferme, uno potrebbe essere The Voice Senior, che lo scorso anno l’ha vista tra i coach.

