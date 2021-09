Orietta Berti, Seat Music Awards/ Cosa pensa di Achille Lauro e Fedez dopo Mille?

Orietta Berti non si ferma mai, infatti il suo successo prosegue dopo Mille, durante il Festival di Sanremo ed è stata una delle hit estive di quest’estate più ascoltate e che sicuramente continuerà anche in autunno. La rivedremo oggi, 9 settembre 2021, ai Seat Music Awards. Questa bravissima cantante ha raccolto ben 55 anni di carriera musicale e ha voluto lasciare un’intervista al corriere della sera. Lei è sempre stata senza freni e ha voluto dire che a chi le domanda se questo è l’anno della sua rinascita, lei ha risposto che è miracolata.

Infatti è lei la queen indiscussa di questo periodo estivo: ovvero tre dischi di Platino per la canzone Mille con Achille Lauro e Fedez, i concerti per l’Italia sono stati sol out e su Instagram ha raggiunto ben 170 mila seguaci. Orietta ha voluto dire ai suoi fan un aneddoto successo tra un concerto e l’altro, ovvero che questa canzone è piaciuta non solo ai grandi e ai bambini, ma anche alle mamme e alle nonne. Nessuno pensava a un successo simile, tutti cantano il ritornello, persino una bambina in aeroporto gliel’ha cantata tutta. Poi le ha detto che non le è uscita bene e che voleva ricominciare.

Orietta Berti, cosa pensa di Lauro e Fedez?

Orietta Berti ha compiuto ben 78 anni il 1° giugno e ha deciso di esprimere la sua opinione sui suoi colleghi Achille Lauro e Fedez. Quando le è stato chiesto dal giornalista se li avesse conosciuti nell’ultima stagione del Festival di Sanremo, Orietta ha detto che in questo programma non si poteva incontrare veramente nessuno. Ma la conoscenza è stata proprio durante un collegamento in video. Fedez le ha detto che aveva in mente una bella canzone adatta per l’estate e che l’avrebbe potuta fare molto bene, successivamente le ha chiesto di ascoltarla e in questo modo è nata Mille. In un secondo momento si è aggiunto Achille Lauro. Lei afferma di essere una persona curiosa e che le piace ascoltare. Proprio così è nato uno dei pezzi migliori di quest’estate, infatti è amata sia da grandi che piccini.

