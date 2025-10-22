Orietta Berti, in un'intervista a Chi, ha parlato dei progetti futuri e tracciato un bilancio della sua splendida carriera: "Mi emoziona quando..."

Orietta Berti ricorda l’ospitata da Fedez al Forum: “Mi disse…“

Simbolo della canzone italiana e con una ricchissima carriera alle spalle, Orietta Berti ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi, nel nuovo numero da oggi in edicola, raccontando tanto di sé. La cantante ha ripercorso alcune tappe della sua carriera e i momenti più importanti della sua vita, svelando anche qualche aneddoto segreto e anticipando che è in arrivo nuova musica.

Scaletta RTL 102.5 Power Hits Estate 2025 e diretta streaming/ Alfa, Annalisa e Blanco sul palco

Icona di musica e non solo, negli anni è entrata nel cuore del pubblico anche per la sua genuinità e per i fuoriprogramma che spesso, suo malgrado, la vedono protagonista. “Le mie gaffe sono diventate quasi un marchio di fabbrica“, ammette la cantante. “Al Festival dissi ‘Naziskin’ invece di Maneskin, e ancora me lo ricordano. Ma io non mi arrabbio mai: sorrido, chiedo scusa e vado avanti“.

Orietta Berti, chi è: da Cavriago una carriera che dura da quasi sessant'anni/ "Non penso a ritirarmi"

La cantante ha anche ricordato di quando è stata ospite al concerto di Fedez lo scorso mese, al Forum di Assago a Milano: “Ricordate il mare di ragazzi che cantano Mille? Lui mi ha detto: ‘Vieni anche domani sera‘. Ma io avevo già un concerto vicino a Pescara. Gli ho risposto: ‘Ci sarò alla prossima’. È bello quando un successo non si consuma, ma si trasforma in un classico“.

Orietta Berti, nuova musica in arrivo: “Sto lavorando a un nuovo album“

Nel corso dell’intervista rilasciata a Chi, Orietta Berti si è sbilanciata anche sui progetti in arrivo e su cosa il pubblico dovrà aspettarsi da lei. E arriva un importante annuncio, che apre una nuova tappa della sua carriera: “Sto lavorando a un nuovo album con venti canzoni, ritmi moderni e melodie che sempre raccontano sentimenti. Mi piace lavorare con i giovani autori: portano idee fresche, parole nuove“.

Osvaldo, Omar e Otis, marito e figli di Orietta Berti/ Famiglia felice da sessant'anni

Il suo repertorio è fissato nella memoria della canzone italiana, le sue canzoni sono riconoscibilissime e amate da tutte le generazioni. Tracciando un bilancio, l’artista spiega: “Sono orgogliosa della mia carriera, perché l’ho costruita senza scorciatoie. Ho ascoltati i consigli dei più esperti e anche dei ragazzi. Bisogna saper ascoltare, è un dono raro. Mi emoziona quando qualcuno mi dice che le mie canzoni gli ricordano un momento felice della vita. È il premio più grande“.