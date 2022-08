Orietta Berti/ Grande Fratello Vip, Sanremo e il segreto per essere così energici

Orietta Berti, periodo di grandi successi e nuove opportunità

Proclamata la regina del bel canto italiano, Orietta Berti riscuote moltissimo successo e amore dal pubblico italiano. Oltre ai singoli che da sempre la contraddistinguono e la rendono un punto cardine della musica italiana come: “Fin che la barca va”, negli ultimi anni la cantante ha rinnovato la sua musica rendendola fresca, attuale e più vicina al gusto musicale dei giovani d’oggi, cantando “Mille” insieme ad Achille Lauro e Fedez. La cantante con il suo sorriso, la sua dolcezza e i suoi abiti eccentrici ha fatto cantare e divertire il suo pubblico e a ferragosto i suoi fan non vedono l’ora di ascoltarla ad Agrigento, in Sicilia, terra che la cantante ama moltissimo, soprattutto per i dolci.

La cantante ha festeggiato da poco i suoi 55 anni di carriera ma le novità per lei non finiscono mai, infatti Orietta a partire dal 12 settembre comincerà la sua esperienza come opinionista del Grande Fratello Vip 7. In prossimità della nuova esperienza lavorativa la cantante ha dichiarato a Nuovo Tv: “Appena sarà definito il cast studierò con molta attenzione le schede dei concorrenti”. Pare che Orietta stia prendendo molto seriamente il suo nuovo ruolo da opinionista e i fan non potrebbero esserne più felici.

I progetti futuri di Orietta Berti e il segreto per essere pieni di energia

Oltre all’esperienza che Orietta Berti vivrà a breve al Grande Fratello Vip insieme a Sonia Bruganelli e Alfonso Signorini, la priorità della cantante resta comunque la musica. L’anno prossimo Orietta compirà 80 anni, i suoi fan vorrebbero vederla nuovamente all’Ariston di Sanremo, soprattutto dopo il successo di “Quando ti sei innamorato”, brano dedicato all’amato marito Osvaldo, l’unico uomo che la Berti abbia mai avuto e amato.

E’ possibile che la rivedremo sul palco di Sanremo, probabilmente in veste di ospite, come lei stessa ha dichiarato a Nuovo Tv, ma ciò che dovremmo aspettarci senz’altro è un nuovo singolo, che la cantante vorrebbe creare insieme a Fabio Rovazzi e Manuelito, due cantanti che stima molto e che sono indubbiamente amatissimi dai giovani. Comunque sia, quest’anno per Orietta è stato pieno di impegni lavorativi, basti pensare al programma “Quelle brave ragazze” ideato da Mara Maionchi, molti si sono chiesti quale potrebbe essere il suo segreto, come fa ad avere così tanta energia? La cantante in una recente intervista aveva dichiarato: “Rido, mangio e bevo!”.

