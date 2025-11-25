Il suicidio di Tenco e il biglietto contro "Io, tu e le rose" di Orietta Berti

Nonostante Orietta Berti non fosse colpevole della decisione di Luigi Tenco di togliersi la vita nel 1967, a lungo la cantante ha comunque accusato un senso di colpa. Un fatto che ha inevitabilmente segnato la storia della canzone e della musica italiana. Il cantautore era infatti impegnato a Sanremo come artista in gara quando si è sparato un colpo nella sua stanza di hotel, lasciando un biglietto che scaricava la responsabilità di quel gesto sul fatto che la giuria avesse mandato in finale “Io, tu e le rose” di Orietta Berti.

Orietta, che non ha mai creduto che fosse davvero colpa della sua canzone, ha vissuto anni difficili. Gli esami sulla calligrafia hanno stabilito però che quella scrittura sarebbe proprio di Luigi Tenco. Anche l’autopsia e gli esami successivi hanno confermato l’ipotesi del suicidio, nonostante fino a un’ora prima di morire, Tenco avesse fatto progetti insieme alla sua fidanzata di allora. Di recente, proprio Orietta ha parlato di quella brutta storia e di ciò che ne è conseguito a Belve.

Il suicidio di Tenco, Orietta Berti: “Mi sono sentita in colpa”

“Ho vissuto molto male quella storia e non ho mai creduto a quel biglietto” ha rivelato Orietta Berti a Belve. E ancora ha ricordato di come la sua carriera sia stata condizionata da quanto accaduto: a lungo, infatti, Orietta è stata esclusa dal mondo della tv, perché in molti le davano la responsabilità della morte di Luigi Tenco.

E lei, inevitabilmente, si è portata dietro il senso di colpa pur non avendo responsabilità. Pur non credendo a quel biglietto, che diceva che la ragione del suicidio era proprio l’ingresso in finale del brano di Orietta e non del suo, la cantante ha dovuto “accettare” il verdetto degli esami calligrafici che hanno stabilito che quella scrittura era proprio di Luigi Tenco.

