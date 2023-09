Orietta Berti testimonial pubblicità “P.A. posto figo”/ Scoppia la polemica sui social

Orietta Berti è la testimonial dello spot pubblicitario della PA “Posto figo”, uno spot “scardinare i vecchi stereotipi sul lavoro pubblico e raccontare come sta cambiando la Pubblica Amministrazione”. Lo slogan della campagna, come specifica Repubblica, è “Più che un posto fisso un posto figo!” e il sottosegretario all’Editoria Alberto Barachini, in occasione della presentazione del video, ha commentato: “Ha cantato una delle canzoni più iconiche per la politica, ‘Finché la barca va’….”.

Orietta Berti invece ricorda “Io ti darò di più”, alludendo alle potenzialità offerte proprio dal lavoro nella pubblica amministrazione. Il ministro della Pa Paolo Zangrillo, ha aggiunto: “Le nuove generazioni non si accontentano del posto fisso ma vogliono mettere in gioco le loro capacità, le loro virtù e i loro nel talenti e quindi ambiscono a lavorare in organizzazioni che sono capaci di valorizzarli”. Lo spot verrà trasmesso sui canali tv e radio di Rai dalla giornata di oggi, venerdì 15 settembre, e sarà presente anche Federica Archetti, funzionaria dell’Agenzia delle Entrate di Brescia che nel tempo libero fa l’attrice. “Ho cominciato all’Università, per mantenermi agli studi. E adesso quando posso continuo. Qui a Brescia faccio parte anche di una compagnia teatrale”.

ORIETTA BERTI TESTIMONIAL PUBBLICITÀ “P.A. POSTO FIGO”: IL COMMENTO DELLA SINDACALISTA

Nella pubblicità si vede Lucia, una giovane architetta del comune, che racconta le sue giornate di lavoro. Orietta Berti ha aggiunto sul pubblicità per il ‘posto figo’: “L’ho fatto con piacere. Sono venuti a casa mia, non ho neanche perso tempo andando in qualche studio. Li ho ospitati a casa mia con molto piacere. Sono sempre a contatto con i giovani quando faccio i concerti. La maggior parte è senza lavoro, hanno studiato ma non sanno cosa fare, sono disorientati. Se capita un’occasione del genere, un posto di lavoro fa bene perché ti dà la vita, ma un posto fisso ancora di più perché non hai preoccupazioni”.

Quindi ha concluso: “Il segreto per una vita più colorata e meno noiosa? Avere sempre la fantasia di cambiare e fare qualcosa di nuovo. Anche nel posto fisso, amarlo tanto e dare sempre di più, come diceva quella canzone del 1966, Io ti darò di più”. La scelta della pubblicità con il “posto figo” ha creato non poca polemica soprattutto fra le opposizioni e i social. Su questi ultimi sono numerosi gli utenti che hanno espresso le loro perplessità in merito al fatto che la pubblica amministrazione non sia poi così cool. La segretaria della Fp Cgil, Serena Sorrentino, sottolinea ad esempio «una retribuzione non adeguata e il mancato superamento dei vincoli della normativa su carriere, produttività e valorizzazione professionale», sottolineando che «il lavoro pubblico rimane comunque non solo essenziale ma di grande valore sociale per la comunità».











