Orietta Berti tradisce Signorini durante il GF Vip/ Spunta il commento su Sanremo e…

Orietta Berti tra il Grande Fratello Vip e il Festival di Sanremo 2023

Orietta Berti, da anni protagonista indiscussa della musica italiana, è tra le artiste che ha partecipato di più al Festival di Sanremo. Anche quando non è in gara, l’artista ama seguire il Festival come una normale spettatrice, ma quest’anno, a causa del suo impegno come opinionista del Grande Fratello Vip 2022, ha dovuto saltare la terza serata. Contrariamente agli altri anni, infatti, Mediaset ha deciso di non interrompere la propria programmazione durante la settimana di Sanremo e giovedì 9 febbraio, il Grande Fratello Vip è tornato in onda con il doppio appuntamento settimanale.

In studio, come opinionista, accanto a Sonia Bruganelli, c’era anche Orietta Berti i cui interventi, tuttavia, sono stati centellinati. Nel corso della puntata, la cantante è intervenuta pochissimo limitandosi a commentare solo su richiesta di Signorini. Un silenzio che ha incuriosito il pubblico che, sul web, ha poi scovato un particolare commento della cantante.

Il commento di Orietta Berti al Festival di Sanremo 2023

Nonostante fosse presente nello studio del Grande Fratello Vip 2022, pare che Orietta Berti sia comunque riuscita a seguire la terza serata del Festival di Sanremo 2023. Come fa sapere Biccy, infatti, la berti avrebbe commentato ben due post dedicati al Festival. Il primo commento sarebbe spuntato sul profilo Instagram ufficiale della Rai e il secondo sotto un post di Tv Sorrisi e Canzoni dedicato a Lazza che, al termine della propria esibizione, è sceso in platea per regalare i fiori alla mamma.

“Lazza è sceso dal palco per regalare i fiori alla persona più importante della mamma”, scrive Tv Sorrisi e Canzoni mentre Orietta ha lasciato una scia di cuori rossi. La Berti, poi, ha anche commentato l’esibizione dei Maneskin tornati all’Ariston come super ospiti.

orietta che commenta sanremo mentre è in studio al gf ⚰️#Sanremo2023













