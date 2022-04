Origi al Milan/ Calciomercato news, c’è l’accordo, operazione chiusa: ecco i dettagli

Il Milan ha di fatto chiuso il colpo in entrata di calciomercato targato Divock Origi, attaccante della nazionale belga di proprietà del Liverpool. Il 26enne originario di Ostenda era in scadenza di contratto con i Reds al 30 giugno del 2022, di conseguenza si trasferirà a Milanello a costo zero. Con il club di via Aldo Rossi, così come riferito dai colleghi di Sportmediaset attraverso il proprio portale, è stato raggiunto un accordo su una base da 3.5 milioni di euro netti all’anno per i prossimi tre anni, con l’aggiunta dell’opzione per una quarta stagione. “L’affare si può dire fatto – scrive la redazione del Biscione – e per l’annuncio non mancano che le firme sui contratti”.

Diretta/ Torino Milan (risultato finale 0-0): i rossoneri frenano ancora

A dare la sterzata decisiva nelle ultime ore è stata la proprietà del Milan che ha alzato di mezzo milione di euro la precedente offerta da 3 milioni fatta al giocatore dei Reds, che nel Merseyside percepisce 4 milioni di euro netti ogni 12 mesi. Un nuovo rinforzo in vista della prossima stagione per mistero Stefano Pioli, che tra l’altro l’anno prossimo potrà contare anche su Adli, preso la scorsa estate ma lasciato un anno a Bordeaux.

Probabili formazioni Torino Milan/ Quote: Giroud oppure Ibra? (Serie A)

ORIGI AL MILAN, CALCIOMERCATO NEWS: PIU’ COMPLICATI RENATO SANCHES E ASENSIO

E in dirittura d’arrivo vi è anche l’operazione riguardante Botman, altro calciatore che milita in Ligue 1, il campionato francese, precisamente fra le fila del Lille. In base a quanto emerso nelle ultime ore il giocatore avrebbe rifiutato un’offerta presentata dagli inglesi del Newcastle essendosi promesso ai rossoneri, di conseguenza manca “solamente” l’accordo fra la squadra meneghina e quella francese sulla cifra e l’eventuale formula di trasferimento.

Difficile invece arrivare a Renato Sanchez, che continua a chiedere 6 milioni di euro all’anno, cifra ritenuta troppo alta dalla dirigenza meneghina, così come ad Asensio, giocatore che piace molto a Maldini e Massara, ma che chiede sette milioni di euro, e per cui il Diavolo sarebbe disposto a spingersi fino a 5 milioni più due di bonus, e a 25 milioni più cinque di bonus per il Real Madrid.

Probabili formazioni Torino Milan/ Diretta tv, ancora panchina per Ibrahimovic?

© RIPRODUZIONE RISERVATA