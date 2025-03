Caso Orlandi-Gregori, spunta una nuova testimonianza che potrebbe fornire nuovi elementi per le indagini sulla scomparsa delle due ragazze. Si tratta della dichiarazione, registrata dalla Commissione di inchiesta, di Giuseppe Calì, il cameriere che all’epoca lavorava nel bar “Da Baffo“, di proprietà dei genitori di Sonia De Vito, amica intima di Mirella che è stata più volte definita come “la persona maggiormente informata sui fatti”, e più volte anche accusata dalla famiglia Gregori di non aver detto tutta la verità, soprattutto sulle frequentazioni di persone e luoghi e sugli incontri fatti il giorno della scomparsa.

Calì, convocato di nuovo dopo 8 mesi a raccontare quanto accaduto nel locale il 7 maggio 1983, ha aggiunto questa volta alcuni particolari importanti. Soprattutto in merito ai frequentatori del caffè, i cui nomi sono stati collegati più volte al giallo delle due ragazze come Enrico De Pedis, leader della Banda della Magliana, che il barista ha detto di aver visto una notte, ricordando anche: “era ben vestito e lasciò una bella mancia“. Ma anche Marco Accetti, il fotografo che si auto accusò del rapimento Orlandi-Gregori, che il cameriere ha descritto come “cliente abituale“.

Caso Orlandi-Gregori, Giuseppe Calì sul giorno della scomparsa di Mirella: “Era vestita bene e truccata, doveva incontrare qualcuno”

Tra le nuove rivelazioni fatte dal barista Giuseppe Calì sul caso Orlandi-Gregori, c’è anche la versione del racconto dell’ultima giornata di Mirella prima della scomparsa. La ragazza, che trascorreva molto tempo nel locale insieme a Sonia, quella sera aveva indossato una maglietta prestatale proprio dall’amica ed era andata in bagno per vestirsi e truccarsi prima di andare via dando l’impressione di avere un incontro importante. Le due dovevano uscire insieme, ma come ha raccontato il testimone, Sonia alla fine decise di non andare per restare a lavorare insieme ai genitori.

“A quel punto“, dice Calì, “vidi Mirella preoccupata e contrariata andarsene da sola“. Le indagini ora potrebbero tornare a concentrarsi sul ruolo importante della migliore amica, che molto probabilmente conosceva il programma della serata e soprattutto con chi avevano appuntamento, nonostante al processo abbia sempre dichiarato: “Dovevamo andare a Villa Torlonia“. Quest’ultima tesi inoltre non coinciderebbe con le dichiarazioni del barista, che ha affermato di aver visto Mirella andare a destra verso Porta Pia, e non a sinistra come invece aveva detto Sonia.