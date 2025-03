Orlando Bastianelli: tutto sul corteggiatore di Gemma Galgani

Orlando Bastianelli è uno dei cavalieri del trono over di Uomini e Donne che è arrivato nel programma per conoscere e corteggiare Gemma Galgani. Il 58enne pensionato arriva da Frascati, ha lavorato nella Guardia di Finanza e sin dal primo appuntamento ha fatto un’ottima impressione su Gemma che, in studio, durante il primo confronto, ha spiegato di essersi trovata bene e di voler portare avanti la frequentazione. “Ho avuto delle belle sensazioni. Adesso ho ritrovato l’entusiasmo. E’ molto genuino, molto spontaneo”, sono state le parole di Gemma.

Tina Cipollari, lite con Orlando a Uomini e Donne/ Il mancato bacio con Gemma Galgani scatena tutto

“Sono contentissimo di questa conoscenza. Quanto è bella. E’ una grande bella persona. Sono rimasto entusiasmato del suo entusiasmo”, ha aggiunto, invece, Orlando il cui atteggiamento, tuttavia, non convince totalmente Tina Cipollari.

Orlando Bastianelli e le parole per Gemma Galgani

Nella puntata di Uomini e Donne del 19 marzo 2025, Orlando Bastianelli e Gemma Galgani tornano nuovamente al centro dello studio. La frequentazione tra il cavaliere e la dama continua e, in studio, Orlando si lascia andare a parole importanti nei confronti della dama di Torino che continua a credere fortemente nella possibilità di poter lasciare la trasmissione con un uomo.

Uomini e Donne, Gianmarco Steri sperava di essere corteggiato da Martina?/ "Era dispiaciuto perché..."

“Gemma è entrata nel mio cuore”, dice il cavaliere ribadendo la volontà di voler continuare a conoscere Gemma con cui si trova bene. Tra i due, tuttavia, pare non sia ancora scattata la fatidica scintilla non essendoci stato alcun contatto fisico. Nonostante tutto, però, la frequentazione continua anche se Tina Cipollari è convinta che la rottura sia dietro l’angolo e che presto il cavaliere annuncerà di vedere Gemma semplicemente come un’amica.