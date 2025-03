Orlando Bastianelli torna a Uomini e Donne dopo la segnalazione

Orlando Bastianelli, il cavaliere 58enne arrivato in trasmissione per conoscere e corteggiare Gemma Galgani, nella scorsa puntata di Uomini e Donne, ha lasciato il programma in seguito ad una segnalazione riportata in studio da Tina Cipollari. La bionda opinionista ha raccontato di essere stata contattata da una signora che le ha raccontato di una donna russa con cui Orlando sarebbe fidanzato da dieci anni. In studio, il cavaliere ha spiegato di essere stato fidanzato con questa donna per dieci anni ma che oggi è finita svelando di averla vista per l’ultima volta lo scorso ottobre.

Nonostante la spiegazione, Tina Cipollari non gli ha creduto e lo stesso Gemma Galgani che, avendo diversi dubbi su di lui, ha deciso di chiudere la frequentazione. Orlando, essendo arrivato in trasmissione esclusivamente per Gemma, ha così lasciato il programma.

Il ritorno di Orlando Bastianelli a Uomini e Donne

Orlando Bastianelli non ha intenzione di arrendersi e, dopo aver contattato Gemma Galgani inviandole numerosi messaggi, nella puntata di Uomini e Donne del 25 marzo 2025 è tornato in studio per spiegare nuovamente la propria posizione. Dopo tante parole, giustificazioni e frecciatine, Gemma è rimasta ferma sulla propria posizione.

Anche Tina Cipollari non ha perso l’occasione per punzecchiare Orlando a cui non crede essendo sicura che il cavaliere non sia mai stato realmente interessato alla dama di Torino. Nonostante il tentativo di farsi perdonare da Gemma, Orlando ha nuovamente salutato tutti ed è tornato a casa. La dama di Torino, così, resta nuovamente senza corteggiatori ma non perde la speranza di poter, presto, incontrare un nuovo cavaliere con cui cominciare una frequentazione.