Ma davvero Orlando Bloom e Katy Perry si separano? Purtroppo è questo il rumor che sta facendo il giro del web nelle ultime ore. Insieme dal 2017, l’attore e la cantante hanno formato una splendida famiglia: nel 2020 è nata la piccola Daisy Dove rendendoli genitori. Come spesso accade, soprattutto in casa Hollywood, le cose sono cambiate in men che non si dica e Orlando Bloom e Katy Perry sembrano essere nel pieno di una crisi matrimoniale che potrebbe portarli alla separazione imminente.

Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, uccisi due cinesi a Roma a colpi d’arma da fuoco (15 aprile 2025)

Pare che alla radice di tutto ci sia il tour della cantante, che ha collezionato un numero bassissimo di vendite. L’artista sarebbe dunque sprofondata in una grossa crisi che di conseguenza ha intaccato il rapporto con l’attore. In base a quanto si vocifera sulla coppia, le tensioni tra i due sarebbero fortissime: lei delusa per il lavoro che non sta andando bene, mentre lui, che a quanto pare l’ha sempre supportata in questo periodo difficile, è stanco di vederla nervosa e di vivere una relazione piena zeppa di litigi.

Orlando Bloom furioso con Katy Perry: “Non lo ascolta e fa di testa sua“

Orlando Bloom secondo le voci di PageSix, aveva tenuto a mettere in guardia Katy Perry dalle sue ultime scelte professionali, ecco cosa si legge nell’articolo: “Fin dal primo giorno, lui pensava che partecipare alla missione Blue Origin non fosse una buona idea e sapeva che avrebbe dovuto affrontare delle reazioni negative”. Il problema, è che la moglie non lo ha mai ascoltato e ha sempre fatto di testa sua senza tener conto della sua opinione e inoltre, vede che la donna nell’ultimo periodo è cambiata molto. Purtroppo quello della separazione non sembra più essere solo un rumor, bensì un dato di fatto. Sempre su PageSix si legge anche: “Entrambi sono d’accordo, lo diranno al pubblico. Stanno solo aspettando che finisca il tour di lei per poi annunciare la separazione”.