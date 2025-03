Orlando contro Tina Cipollari a Uomini e Donne

Scintille a Uomini e Donne tra Tina Cipollari e Orlando, il cavaliere del trono over che sta frequentando Gemma Galgani. Dopo la sfilata maschile, Maria De Filippi chiama al centro dello studio Orlando e Gemma Galgani mandando in onda il filmato dell’ultima esterna fatta. Il cavaliere del trono over racconta di stare bene con Gemma e di non volerla sostituire con nessun’altra donna. Tuttavia, le parole di Orlando non convincono Tina che puntualizza come, nonostante le belle parole e l’interesse dichiarato, Orlando non abbia ancora baciato la dama di Torino.

Orlando si difende sottolineando di essere ancora in imbarazzo e che, per il momento, non ha intenzione di baciare Gemma lanciando, poi, una frecciatina a Tina, rea di non aver baciato Cosimo nonostante i gesti importanti fatti da quest’ultimo nei suoi confronti.

Orlando e Tina Cipollari: scontro nello studio di Uomini e Donne

La frecciatina di Orlando scatena la reazione di Tina Cipollari che fa notare a Orlando come Cosimo non abbia mostrato interesse a baciarla e che, a differenza sua, tra loro, non ci sono state parole importanti. Tra il cavaliere e la bionda opinionista parte un botta e risposta che diverse Maria De Filippi che si schiera con il cavaliere commentando ironicamente il mancato bacio tra Tina e Cosimo.

“Visto che spendi così tante belle parole su di lei, avrai fatto dei pensieri sul fatto di vederla accanto a te?”, chiede Tina a cui Orlando risponde tirando in ballo proprio Cosimo. “Non ho mai detto che quando lo vedo mi tremano le gambe e il cuore mi batte all’impazzata”, risponde stizzita la Cipollari.