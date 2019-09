Orlando Portento vs ex moglie/ “Angela Cavagna mi portò via tutto!” (Pomeriggio 5)

Si torna a parlare di Vip in difficoltà nello studio di Pomeriggio 5 e tra i protagonisti vittime di sventure, troveremo oggi anche Orlando Portento, il “triccheballacche” del piccolo schermo, all’epoca del reality del 2006 La Fattoria. Mentre lui era in studio, accusando il programma di presunte irregolarità, Angela Cavagna, all’epoca sua moglie, era tra i concorrenti della trasmissione. Ma ora che fine ha fatto la coppia? Come rivela GossipBlog, a spiegare di recente i retroscena di quella storia è stato proprio Portento che ha raccontato: “Anni fa se n’è andata di casa e ci separammo. Il motivo ufficiale non lo so, ma io sono un traditore seriale, non le ho dato il figlio che lei mi ha chiesto e non l’ho sposata in chiesa come lei sognava”. Alla luce della sua risposta, pare che di motivi ce ne siano stati più di uno, in realtà. Quella separazione però, mise in ginocchio Orlando ma di contro, l’ex infermiera sexy di Striscia la Notizia è invece riuscita a rifarsi una vita ed oggi abita a Tenerife insieme ad un altro uomo.

ORLANDO PORTENDO, ACCUSE ALL’EX ANGELA CAVAGNA

Le accuse che Orlando Portento rivolge alla sua ex moglie sono certamente pesanti. Alla luce del nuovo capitolo di Angela Cavagna, l’uomo tuona: “mangia, beve, ingrassa e sta con il cul* in ammollo tra mare e piscina e a me ha portato via tutto: la casa e il box di Genova, la villa vicino Voghera, ha venduto tutto e mi ha lasciato senza un tetto sulla testa”. Parole durissime seguite dalla descrizione di come la vita di orlando da allora sia nettamente cambiata. “Vivo in un appartamento in affitto”, ha rivelato. Mensilmente paga di canone 650 euro al mese mentre di pensione ne prende appena 686 euro. “Mi salvano alcuni risparmi messi via e i soldi che ho recuperato vendendo l’oro e l’argento di famiglia, ma oramai le risorse economiche stanno terminando”, ha lamentato l’uomo, ormai finito sul lastrico, a suo di per colpa della Cavagna.

