Orlando Puoti conquista il pubblico con la sua ironia/ Flirt chiacchierato con…

Orlando Puoti e Laura Comaschi sono i più amati dal pubblico e dalla giuria della Pupa e il Secchione

La prima settimana del secchione Orlando Puoti è stata all’insegna del divertimento e del feeling sempre più crescente con la sua pupa, Laura Comaschi. Nel corso della diretta infatti, Barbara D’Urso lancia una clip in cui vengono mostrati alcuni momenti spensierati trascorsi dalla coppia, molto amata da pubblico e giuria. É tempo di nomination e la conduttrice Barbara D’Urso invita le coppie, ad eccezione delle nuove, ad andare al centro dello studio. Ogni coppia comunica il suo voto: Laura e Orlando ricevono quattro voti. Le coppie a nominarli sono quelle formate da Valentina Matteucci e Alessio Tripi, Francesco Chiofalo e Annaclara Hellwig, Mirko Gancitano e Mila Suarez, Denis Dosio e Ilaria Bruni. Laura manifesta il suo dissenso, mentre Orlando appare più tranquillo e sicuro della forza della loro coppia. Comaschi e Puoti sono concorrono all’eliminazione contro Valentina e Alessio, l’altro duo più votato. A questo punto, Barbara D’Urso passa la parola ai giudici: se Antonella Elia vota Valentina e Alessio, Federico Fashion Style e Soleil Sorge optano invece per Laura e Orlando anche se sono sicuri che si salveranno loro. Vedono la sfida come un momento per mostrare quanto valgono.

Orlando Puoti/ "Mai fatto s*sso: Vera mi piace, ma..." (La Pupa e il Secchione Show)

A fronteggiarsi al Bagno di Cultura contro la coppia Flavia e Aristide sono Laura e Orlando. Barbara comincia a porre alle pupe e ai secchioni delle domande e alla fine, con non poche difficoltà, sono proprio Laura e Orlando ad avere la meglio sulla coppia Flavia e Aristide. Il pubblico e la giuria sono molto contenti dell’esito del Bagno di Cultura e gli stessi Laura e Orlando corrono felici per lo studio, ballando e ringraziando tutti.

Orlando Puoti e Francesco Nozzolino, l’indiscrezione choc

Orlando Puoti ha conquistato il pubblico con la sua ironia. Prima di partecipare al programma “La Pupa e il Secchione”, Orlando Puoti ha vestito i panni del principe azzurro nel programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, Avanti un Altro. Dal 2019 ha infatti preso parte al programma e da lì ha cominciato ad aumentare il numero di seguaci sui social. Ad oggi infatti vanta un seguito numerosissimo. Cosa sappiamo invece della sua vita sentimentale? Orlando, conosciuto anche come Dino, è single ed in attesa di incontrare la donna della sua vita vive insieme alla sua mamma, con la quale ha un legame saldissimo. Orlando Puoti è anche molto attivo nel sociale. In particolare, si occupa spesso del problema della droga tra i giovani, tema di cui si è fatto portavoce in un film intitolato Noi, oltre il tramonto. Ha poi preso parte ad altre produzioni cinematografiche quali Vittima della mia libertà e Disinganno.

In passato è però finito al centro del gossip per un presunto flirt molto chiacchierato. Nel 2018, Orlando è stato avvistato insieme a Francesco Nozzolino, suo compagno d’avventura ad Avanti un altro. I due si sono conosciuti sul set di un videoclip girato da Francesco e sarebbe scoppiata la scintilla. Qualche mese dopo, però, la storia si sarebbe conclusa. Al momento, Orlando è single.











