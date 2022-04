Orlando Puoti non decolla/ “Non ho ancora trovato la donna dei miei sogni…”

Orlando Puoti conquista il pubblico per la simpatia ma…

Incarnare lo stereotipo dello studente modello non è necessariamente un valore aggiunto quando si tratta di gareggiare in un reality come La pupa e il secchione. E’ questo forse il motivo per il quale l’avventura di Orlando Puoti fatica ancora a decollare dal punto di vista della rilevanza. Dopo le prime puntate la simpatia dell’uomo ha certamente colpito sia il pubblico che la giuria, ma dal punto di vista dell’esposizione e delle capacità di andare avanti nella gara c’è decisamente qualcosa che non va. La coppia con la fotonica Laura Comaschi risulta piuttosto bizzarra e i due hanno più volti scatenato l’ilarità di pubblico e telespettatori. Anche nelle sfide non è possibile negare che siano arrivati discreti risultati con un effettiva crescita da parte di entrambi. Nell’ultima puntata però è mancato quel guizzo per confermare le attese; Orlando è sembrato abbastanza sottotono e poco disposto a mettersi in gioco come sembrava dopo le recenti puntate.

Sia nelle sfide che nelle discussioni più accese il suo contributo non è stato degno di nota. Il giudizio sul suo percorso può essere ancora positivo ma le recenti uscite hanno lasciato intravedere una sorta di incapacità di mantenere vivo l’interesse e la voglia di competere e crescere, soprattutto in collaborazione. Nella prossima puntata ci si aspetta un netto cambio di rotta rispetto all’ultima diretta, in caso contrario per Orlando l’esperienza potrebbe davvero volgere al capolinea.

Orlando Puoti è molto legato a sua madre e non l’ha nascosto neppure per presentarsi a La pupa e il secchione 2022. Orlando Puoti ha 42 anni e ha raccontato di essere ancora single perché non ha ancora trovato una donna che lo soddisfi e che lo tratti come sua madre. La donna in questione è molto presente nella sua vita. Al mattino gli prepara la colazione, lo accompagna al lavoro e lo va anche a riprendere a fine giornata per poi preparargli la cena. Orlando possiede quattro diplomi, due lauree e un master, motivo per cui non poteva che entrare nel programma di Barbara d’Urso in qualità di secchione. Il suo nome forse risulterà famigliare al pubblico di Canale 5 perché nel 2019 ha partecipato ad Avanti un altro, il programma di Paolo Bonolis, dove si è presentato come Dino, ma è ricordato anche come Principe Azzurro.

Nella clip di presentazione, Orlando ha raccontato qualcosa di sé: “Sono un principe senza principessa e sono vergine. Non ho trovato ancora la donna dei miei sogni perché la voglio come mamma. Mamma per me è tutto. La mattina si alza insieme a me, mi prepara la colazione, mi accompagna alla stazione, mi viene a prendere. Il tempo di docciarmi e la cena già è pronta. Ogni tanto però mi strilla anche. La Pupa la vorrei formosa, bella, umile e soprattutto che mi coccola come la mia mamma”.











