Orlando: “Tamponi gratis? Sbagliato”/ “Differenza tra chi lavora e chi va al cinema”

Altre dichiarazioni del ministro del Lavoro, Andrea Orlando. Tamponi gratis? “Sarebbe un messaggio politico sbagliato“. Non ha dubbi l’esponente del Pd, secondo il quale “è ragionevole arrivare a un accesso più fruibile ma non arrivare sotto la soglia per cui vaccinarsi o non vaccinarsi sono la stessa cosa“. Intervenuto nel corso di un’intervista insieme al segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, in occasione della celebrazione dei 120 della Camera del Lavoro di Empoli, Orlando ha ribadito: “Una ritaratura del provvedimento dovremmo farla. Non so se è un fuoco di paglia, questo sarà da vedere ma dai numeri che vediamo già da ieri sono aumentate le prenotazioni“. Da parte del titolare del Lavoro, insomma, la volontà di proseguire sulla strada tracciata dal governo ormai qualche mese fa con l’introduzione del Green Pass

ANDREA ORLANDO: “TAMPONE GRATIS? MESSAGGIO POLITICO SBAGLIATO”

Andrea Orlando nel suo intervento, come riportato dall’AdnKronos, ha dedicato un capitolo al tema del lavoro, ammettendo che bisognerà prevedere un trattamento diverso per i non vaccinati a seconda delle attività che desiderano svolgere: “Chi va a lavorare – ha detto – in qualche modo si trova in una condizione diversa da chi va al cinema. Mi sembra ragionevole tener conto di questa differenza“. “Ho sempre ritenuto che sia giusto calmierare e pensare a un tampone a prezzo ancor più basso ma – ha sottolineato – sono contrario ai tamponi gratis: perché è un errore dire che se ti vaccini o no è la stessa cosa. Possiamo anche discutere su quanto debba essere questa divisione però alla fine una divisione c’è. Perché dire che se non ti vaccini va bene lo stesso non credo che sia giusto“.

