Orlando vs Ramella: “Sei un fascista”/ Ministro nel caos: ecco cos’è successo

Andrea Orlando nella bufera. Il motivo? L’affondo contro un noto analista politico. Ma andiamo per gradi. Il caso è scoppiato su Twitter a causa di una discussione social sulle recenti elezioni in Cile, che hanno visto prevalere Gabriel Boric, leader di sinistra.

Francesco Ramella, in un dibattito sul noto social, non ha utilizzato mezzi termini per definire la vittoria di Boric alle presidenziali cilene: «Un male, forse, necessario all’instaurarsi di un regime comunista». La critica tagliente a Boric non sembra essere piaciuta ad Andrea Orlando, che ha stigmatizzato nettamente: «I fascisti dove non te lo aspetti».

Orlando vs Ramella: “Sei un fascista”

Le parole di Ramella su Boric hanno mandato su tutte le furie Andrea Orlando, ma le dichiarazioni del ministro del Lavoro, nonché esponente di spicco del Partito Democratico, non sono passate inosservate su Twitter. Molti utenti, infatti, hanno replicato per tono. C’è chi ha rimarcato: «Temo lei non abbia capito ciò che @ramella_f ha scritto e, soprattutto, non si renda conto che insultare qualcuno per le sue idee, tacciandolo come fascista, è un metodo fascista per silenziare le persone sgradite. Ci rifletta». Come riporta Il Giornale, un altro utente ha spiegato: «Dove non ve l’aspettate voi. ah, ti ricordo che il presidente del bruno leoni, franco de benedetti, è stato vostro senatore – prima pds poi ds – dal 94 al 2006».

I fascisti dove non te lo aspetti. https://t.co/s1CJ4P3sJg — Andrea Orlando (@AndreaOrlandosp) December 21, 2021

