L’ormone eritropoietina – meglio noto con la semplice sigla EPO – conosciuto soprattutto per essere un dopante illegale spesso utilizzato dagli sportivi, è stato collegato per la prima volta ufficialmente allo sviluppo dei tumori e – soprattutto – alla possibilità di eradicarli più facilmente se abbinato alle già diffuse terapie: la scoperta è stata fatta da uno studio condotto dall’Università di Stanford guidato dal ricercatore Edgar Engleman e pubblicato su Science, partito dall’osservazione di alcuni modelli murini affetti da tumore al fegato e che hanno dimostrato – proprio disattivando l’ormone eritropoietina – una remissione completa dal carcinoma.

Partendo dal principio, è bene precisare innanzitutto che l’ormone eritropoietina è normalmente codificato dai reni, dal fegato e dal cervello per regolare la produzione di globuli rossi: a livello medico viene utilizzato soprattutto nei pazienti che presentano anemia (ovvero la diminuzione di emoglobina nel sangue); mentre dato che è in grado di stimolare la produzione di globuli rossi anche nei pazienti sani – e di conseguenza il trasporto di ossigeno a tutti i tessuti del corpo -, è soprattutto noto per essere una sostanza dopante.

Il nuovo studio sull’ormone eritropoietina e i tumori: si aprono le porte a nuove possibili terapie

Prima di oggi l’ormone eritropoietina era già stato collegato alla sua capacità di stimolare lo sviluppo delle masse tumorali circa un decennio fa, al punto che nel 2007 la FDA americana ne aveva sconsigliato l’uso nei pazienti oncologici; mentre altri studi successivi avevano anche appurato che i pazienti con alti livelli di EPO presentavano anche quadri clinici più gravi rispetto a chi aveva livelli normali coerenti con la produzione di globuli rossi.

In tutta questa già fitta letteratura – infine – si è inserito il recente studio di Stanford che è partito da alcuni modelli murini affetti da tumori al fegato: un primo gruppo è stato sottoposto alle normali terapie senza toccare in alcun modo la produzione di EPO e ad un secondo gruppo è stata disattivata la possibilità di produrre autonomamente l’ormone, sottoponendo anche loro alle normali terapie; il tutto dimostrando che se il primo gruppo mostrava una mortalità a poche settimane, nel secondo è stato possibile osservare la remissione completa dei tumori senza effetti negativi per la salute generale.

Il risultato di questo studio è particolarmente importante, perché oltre a dare l’ennesima prova della correlazione certa tra EPO e tumori, apre anche le porte ad una classe di farmaci e terapie utili per la lotto antitumorale; mentre è bene precisare che per ora i risultati devono ancora essere replicati sugli esseri umani prima di poter arrivare a qualche effettiva certezza medica, fermo restando che i ricercatori sono particolarmente fiduciosi.