La Corte Suprema USA vieta gli ormoni che bloccano la pubertà ai minori, ritenendola una protezione necessaria per la salute fisica e psicologica

La Corte Suprema degli Stati Uniti è nuovamente intervenuta in materia bioetica, con una sentenza che segna un importante punto in materia di identità di genere e sesso biologico. Con una decisione ad ampia maggioranza (hanno votato a favore tutti e sei i giudici conservatori o moderati, hanno votato contro i tre liberal), la Corte ha confermato la legittimità di una legge, approvata dal Tennessee, che vieta la somministrazione a minorenni di farmaci bloccanti la pubertà o, comunque, di ormoni sessuali.

In particolare, la Corte ha sottolineato come il divieto di somministrazione di farmaci che possano bloccare lo sviluppo sessuale di un giovane o che, comunque, servano per permettere al minore di apparire e identificarsi in un sesso diverso da quello biologico non sia in contrasto con i principi di non discriminazione della Costituzione americana.

La Corte ha sottolineato innanzitutto come la normativa non costituisca una discriminazione in campo sessuale, in quanto non viene fatta differenziazione alcuna in merito al sesso delle persone coinvolte e che è ampiamente ragionevole l’identificazione di una categoria (i minorenni) cui lo Stato vuole prestare maggiore attenzione e protezione. In secondo luogo, la Corte ha sostenuto come tale norma non discrimini in alcun modo le persone transessuali, che possono ottenere la prescrizione di detti farmaci in caso di malattie o difetti congeniti, ma non all’interno di un percorso di cambio di sesso.

La Corte ha considerato ragionevole la scelta del legislatore di vietare la somministrazione di detti farmaci ai minori in quanto foriera di gravi rischi, sia fisici, ivi inclusa l’irreversibile sterilità, sia psicologici. Particolare enfasi, nelle motivazioni, è stata data al fatto che il legislatore ha legittimamente ritenuto che un minorenne non abbia la maturità necessaria per capire i rischi e le conseguenze dell’assunzione di questi farmaci e che molte persone si sono successivamente pentite di aver assunto in giovane età ormoni e farmaci le cui conseguenze fisiche e psichiche non erano loro del tutto chiare. Viene infine sottolineato come il legislatore statale abbia evidenziato la possibilità di trattare la disforia di genere con trattamenti diversi dalla somministrazione di ormoni.

La sentenza della Corte Suprema conferma quindi la legittimità di molte norme di questo tipo, approvate negli ultimi anni in numerosi Stati a guida repubblicana, preoccupati dal proliferare di strutture sanitarie che, allo scopo di curare la disforia di genere o, comunque, di assecondare desideri e tendenze di bambini e ragazzi (spesso incentivate anche dagli adulti loro vicini), somministravano con molta facilità farmaci e ormoni dall’impatto devastante sui corpi, ma anche sulla psiche, dei minori.

D’altro canto, le amministrazioni a guida democratica hanno spesso avuto un approccio estremamente liberal in materia di identità di genere, sostenendo e legittimando quelle scuole di pensiero che considerano il sesso biologico e l’identità sessuale due tematiche distinte.

Negli ultimi anni si sta comunque delineando una maggior prudenza nell’affrontare le problematiche relative alla disforia di genere e ad eventuali difficoltà di una persona minorenne ad accettarsi nel proprio sesso biologico ed anche in molti Stati europei (dalla Gran Bretagna alla Svezia) hanno corretto approcci iniziali estremamente liberal, limitando fortemente la somministrazione di farmaci ai minorenni.

La speranza è che questa decisione della Corte Suprema possa dar forza a una tendenza che, nel rigore scientifico e con la prudenza necessaria, tuteli al massimo i minori da approcci ideologici (a volte anche di chi è o dovrebbe essere loro più vicino) che vanno a intaccare, anche indelebilmente, la loro sfera più intima e personale.