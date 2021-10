Ornella Boccafoschi perché non è a Ballando con le Stelle?/ La decisione dopo che…

Anche Ornella Boccafoschi non prenderà parte a questa edizione di Ballando con le Stelle. La ballerina ed insegnante del programma guidato da Milly Carlucci è, insieme a Raimondo Todaro e Veera Kinnunen, una delle assenti eccellenti di questa edizione. Come la sua collega Veera, però, Ornella Boccafoschi si prenderà semplicemente una pausa da Ballando con le Stelle. Giusto il tempo di mettere al mondo il suo “fagottino”.

Ornella Boccafoschi è diventata mamma/"Federico è nato in anticipo"

Ebbene l’insegnante di danza, come aveva già annunciato sulle pagine di Di Più nelle scorse settimane, è in dolce attesa e non vede l’ora di fare la mamma. Dunque si profilano parecchie new entry in questa edizione di Ballando con le stelle, considerando le tante assenze all’interno nel cast.

Ornella Boccafoschi è incinta e lascia Ballando con le Stelle

Ornella Boccafoschi non vede l’ora di diventare madre. La ballerina e insegnante di danza di Raiuno non vede l’ora di stringere tra le sue braccia il nuovo arrivato. L’entusiasmo è alto in casa Boccafoschi, come conferma il tenero post pubblicato dalla Boccafoschi nelle scorse settimane, quando teneva in mano un paio di scarpette e le parole: “Proprio così.. Fagottino in arrivo” . La bravissima ballerina di Milly Carlucci ha quindi deciso di dedicarsi pienamente alla gravidanza del suo secondo figlio, che si chiamerà Federico, mentre la prima (di nome Matilde) è nata nel 2019.

