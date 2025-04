Ornella Falla e Giuseppe Colella sono i concorrenti di Affari Tuoi che lo scorso anno hanno conquistato il montepremi più alto del programma: i fatidici 300mila euro. Un risultato ottenuto grazie al pacco numero 8, un numero che Ornella ha tatuato anche sul braccio sotto forma del simbolo dell’infinito, un gesto fatto per la nascita della prima figlia.

Ma chi sono i due concorrenti? Ornella Falla è un’assistente di direzione e ha raccontato anche ad Affari Tuoi di lavorare in un famoso albergo che si trova al centro di Palermo. Il suo fidanzato Giuseppe è invece un militare della guardia costiera. Insieme sognano di aprire un’attività tutta loro, sogno che ora potranno iniziare a realizzare grazie al montepremi vinto. I due, infatti, progettano di aprire un Bed & Breakfast.

Chi sono Ornella Falla e Giuseppe Colella: le figlie e la vittoria ad Affari Tuoi

Ornella Falla ha due bambine: Viola e Vittoria Sofia. La prima avuta da una precedente relazione, che è anche colei che l’ha convinta a partecipare ad Affari Tuoi; l’altra figlia è invece nata dall’unione con il compagno. “Lui è entrato nella mia vita in una situazione non molto facile per un uomo, c’era una bimba, ma lui l’ha conquistata”, ha raccontato la donna in diretta su Rai 1, commossa dal rapporto col compagno. La loro partita nel programma condotto da Stefano De Martino è stata pressoché perfetta: spinta dall’importanza del numero 8 nella sua vita, Ornella lo ha portato avanti fino alla fine della gara, scoprendo infine che proprio lì si nascondevano gli ambitissimi 300mila euro.