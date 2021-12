Ornella, madre Bruno Barbieri/ “Ha scelto mestiere diverso da quello che sognavo io”

Chi segue Bruno Barbieri sa benissimo che il mitico chef è molto legato alla sua famiglia, in particolar modo a sua mamma Ornella. Sui social, di tanto in tanto, la simpatica signora Barbieri appare in compagnia del figlio, che si diverte a pubblicare qualche loro tenero scatto insieme. In una sorta di intervista condivisa dall’esuberante Bruno sui propri canali sociali, mamma Ornella ha raccontato qualche aspetto inedito del rapporto tra loro.

Nello specifico ha riavvolto il nastro dei ricordi, svelando quelle che erano le sue aspettative iniziali sulla carriera del figlio. “Io volevo che diventasse ingegnere, ognuno ha le sue manie”, ha spiegato mamma Ornella. Logicamente, visto il successo ottenuto negli anni da Bruno Barbieri, ma soprattutto considerando la sua vera vocazione, la sua mamma non può che essere contenta del percorso fatto fin qui.

Ornella, mamma di Bruno Barbieri: “Non voleva fare lavori di strada”

“Mio marito faceva un lavoro di strada, con il trattore, ma Bruno non ha voluto farlo. Lui ha scelto il suo mestiere, lo ama e penso che sia anche capace. Ecco, lo dico, una volta non l’avrei detto ma ora lo dico”, ha poi raccontato la mamma dello chef. A quanto pare, quindi, Ornella aveva altre idee per il figlio e non pensava di certo che sarebbe diventato uno chef di fama internazionale. Da un certo punto di vista, mamma Ornella fa capire di essere felice e sollevata di aver sbagliato le sue previsioni, perché oggi vede il figlio Bruno realizzato e soddisfatto dei traguardi e degli obiettivi raggiunti nel corso della sua carriera. D’altronde come potrebbe non esserlo?

