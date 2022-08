Ornella Muti, “A 18 anni rimasi incinta e mi chiesero di abortire”/ Il retroscena…

Ornella Muti incinta a 18 anni di Naike: “Mia madre mi consigliò di abortire ma…”

Ornella Muti ha svelato un retroscena drammatico sulla gravidanza di Naike. L’attrice si è raccontata in una lunga intervista al Corriere della Sera ha confessato che persone a lei molto vicine le consigliarono di pratica l’aborto anche per motivi lavorativi. Ornella Muti però non ascoltò quei consigli e scelse di andare avanti con la gravidanza. Ornella rimase incinta a soli 18 anni ma nonostante l’età decise di far nascere sua figlia con cui oggi ha uno splendido rapporto: “Innanzitutto erano altri tempi, praticamente la preistoria rispetto a oggi, e poi non ho voluto. Mia madre però me lo chiese: anche se in Italia l’aborto era illegale, all’estero si poteva fare tranquillamente. Persino il mio agente cinematografico di quel periodo me lo consigliò, perché dovevo girare un film. Avrei dovuto abortire per fare un film? Assolutamente no! Quindi ho deciso di portare a termine la gravidanza, altrimenti il Signore mi avrebbe detto “pussa via!”… ed è nata Naike”.

Ornella Muti si è definita in amore una sognatrice anche se questo lato del carattere in passato le ha procurato qualche problema: “Mi creo dei film in testa, mi costruisco dei racconti romantici, favole che non corrispondono alla realtà. Noi donne, a volte, veniamo messe sugli altari dagli uomini, altre volte ci comportiamo come le geishe. Io non appartengo né all’una, né all’altra categoria. L’importante è comunque credere nell’amore, però io sono cieca e vado sbattendo a destra e a manca: in certi casi nella mia testolina bacata non ho voluto vedere ciò che era evidente”.

Ornella Muti è poi tornata a parlare di Adriano Celentano. I due avevano vissuto una storia quando lavoravano insieme sul set e questo aveva procurato malumori nella famiglia Celentano. Nell’intervista al Corriere della Sera, La Muti ha ribadito quando Adriano sia stato irrispettoso nei confronti suoi e della moglie nel rilasciare alcune dichiarazioni: “Non è il caso di parlarne… Oltretutto è stato lui, una volta, a fare dichiarazioni in merito con sua moglie presente, un errore da parte sua e io sono rimasta francamente un po’ sorpresa. Che ci vogliamo fare? Questo è l’universo maschile: io, a suo tempo, ho avuto rispetto della sua famiglia”.

Ornella Muti conquistò il primo ruolo in un film quando aveva 14 anni. Tre anni prima l’attrice aveva dovuto fare i conti con la perdita del padre. Un lutto terribile da cui ha fatto fatica a rialzarsi: “Avrei avuto bisogno di una figura maschile di riferimento e invece non ce l’avevo. Mi sono affacciata alla vita da “zoppa”, senza sapere chi sono gli uomini”. Negli anni, Ornella ha dovuto confrontarsi con il pregiudizio. Si sentiva etichettata come bella e questo la esponeva a delle critiche: “Pensano che sei bella e non brava, quindi devi impegnare il triplo della fatica per dimostrare che non è così. A volte ammetto di aver avuto la sensazione che alcuni registi mi abbiano usato solo per l’aspetto fisico senza preoccuparsi delle mie capacità artistiche”.











