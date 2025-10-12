Ornella Muti ricorda la sua vita a Verissimo: "Con Celentano una bella avventura, ma di amore ci ho capito poco"

Ornella Muti si è raccontata a Verissimo da Silvia Toffanin su Canale Cinque. L’attrice ha aperto la scatola dei ricordi: “Ho avuto sette broncopolmoniti da piccola, avevo una lesione al polmone e per avere un’aria buona mi hanno portata a Ginevra. E’ difficile parlare dei genitori, mio papà era meraviglioso, molto severo e geloso, ma affettuosissimo, mia mamma era mia mamma, io sono grata a lei che mi ha fatta come sono.

Mi ha insegnato la libertà, era una donna molto libera, era un passo avanti quando arrivò in Italia, era un’artista. Mio padre è morto davanti ai miei occhi e sono immagini che non si cancellano. Mio padre voleva che io e mia sorelle diventassimo dei medici, non ce l’ha fatta nessuna delle due. Con mio padre in vita non credo che sarei arrivata a fare l’attrice, non posso giurarlo ma era molto geloso di me” ha raccontato Ornella Muti nel talk di Canale Cinque. “A quel punto mia madre ha dovuto fare anche da papà”.

Ornella Muti e il rapporto con il padre

In passato l’attrice ha raccontato il suo rapporto con il padre: “Non è un ricordo piacevole, a quell’età non capisci neanche bene. Lui aveva cominciato a stare male, è caduto e ha cominciato a fare strani rumori. Io mi sono precipitata lì ma mamma mi mandò a chiamare mia zia. Non era una cosa bella a cui assistere” ha raccontato a Verissimo. Da quel momento la mamma ha dovuto crescere da sola lei e sua sorella, senza poter fare affidamento su un sostegno”.

Ornella Muti ha poi aperto il capitolo amore a Verissimo: “Con Celentano è stata una bellissima avventura, poi il gossip sporca quello che in realtà è una bella storia. Con Federico abbiamo risolto, era stato un problema, ho avuto paura di perderlo. Siamo stati tanti anni insieme, ci ha provato. La storia con Stefano? Ho provato un disastro, gli voglio molto bene ma lui non era un uomo che amava i bambini, non potevamo fare la famiglia felice. Di amore forse ci capisco poco, non puoi amare veramente se non sei dritto come una roccia, ho capito che non si può delegare la felicità”

