Ornella Muti attacca Sanremo e Amadeus: “È stato ingiusto”/ “Per Chiara Ferragni milioni di prove, per me…”

Ornella Muti ha lanciato una pesante stoccata ad Amadeus e all’organizzazione del Festival di Sanremo. L’attrice è stata una delle conduttrice dell’edizione della kermesse del 2022 ed è proprio di quella esperienza che, nel corso di un’intervista all’AdnKronos, si è detta delusa. Muti ha infatti ammesso di essersi sentita abbandonata a se stessa, ben poco seguita in un’avventura che, com’è noto, non è di certo la più semplice televisivamente parlando.

”Mi sono sentita persa, – ha spiegato l’attrice – mi aspettavo di essere un po’ più accompagnata soprattutto quando vedo che l’anno dopo invece per Chiara Ferragni sono state fatte milioni di prove.” Così ha aggiunto: “Io sono arrivata al Festival, ho fatto un check, mi hanno detto ‘devi fare così’ e fine. L’ho trovato ingiusto.”

Ornella Muti: “Amadeus avrebbe potuto darmi una mano in più”

Ornella Muti lancia dunque una frecciatina anche ad Amadeus, che non l’avrebbe guidata a regola in questa sua avventura da co-conduttrice a Sanremo: “Sono stata poco seguita poco guidata e poco accompagnata, ma pazienza, è andata bene, sono stata pulita come lo sono sempre e il pubblico lo ha apprezzato. – ha dichiarato, per poi concludere proprio sul conduttore – Come mi sono trovata con Amadeus? Non lo so come mi sono trovata l’ho visto un secondo, penso che lui avrebbe potuto darmi una mano in più, lui era il padrone di casa, io un’ospite. Credo che sia un bravissimo direttore artistico per il resto non lo so, non lo conosco”.

