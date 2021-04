Ornella Muti/ Canzone del cuore legata ai suoi figli o al suo doppio lutto?

La morte della madre e del compagno di sua figlia sono eventi che hanno devastato Ornella Muti in questo periodo. L’attrice sarà ospite in tv a La Canzone segreta per svelare al suo pubblico i segreti della musica del suo cuore e se alcuni sono convinti che questa possa essere legata ai suoi figli, altri ancora pensano che qualcosa possa riportarla proprio ai momenti dolorosi vissuti ultimamente all’epoca del Covid e non solo. Ornella Muti ha tre figli: Naike Rivelli, Carolina e Andrea frutto dell’amore per Federico Fachinetti, ed è nonna di tre nipoti: Akash, figlio di Naike, Alessandro e Giulia, figli di Carolina. Proprio quest’ultima ha dovuto dire addio al suo compagno Andrea morto dopo una lunga battaglia contro un tumore al cervello che lo ha ucciso proprio lo scorso anno e lei stessa, al Corriere della Sera, ha svelato: “Per noi la pandemia è cominciata prima del Covid-19 con la morte del compagno di mia figlia Carolina. Poi nei mesi scorsi mia madre. È stato veramente pesante”.

Ornella Muti ospite de La Canzone segreta questa sera dopo il doppio lutto che l’ha colpita

Era l’ottobre del 2020 quando, con un post muto e un cuore spezzato, che Ornella Muti, 65 anni, ha annunciato sui social la morte di Ilse Renate Krause, 91enne scultrice di origine estone. Le due sono state molto legate e perdere la donna e la guida della sua vita poco prima della morte del compagno di Carolina, non ha fatto altro che gettare l’attrice nel vuoto assoluto. Per fortuna figli, nipoti e lavoro l’hanno tenuta ben salda con i piedi a terra ma sarà curioso vederla questa sera sul palco di Serena Rossi per capire quali sono i segreti che ancora non conosciamo.

