Ornella Muti, chi sono gli ex fidanzati? Le relazioni che hanno segnato la vita della diva più bella del cinema italiano.

Ornella Muti, nome d’arte di Francesca Romana Rivelli, è un’attrice conosciuta in tutto il mondo per il suo grande talento e per la sua bellezza mozzafiato, con la quale ha stregato fior fiore di registi durante gli anni ’80 e non solo. Nel 1994 è stata eletta come la donna più bella del mondo in America, e non a caso è stata anche una delle attrici più corteggiate di sempre. Le sue storie d’amore sono finite tutte al centro del gossip, fino all’ultimo fidanzamento, dopo il quale ha deciso di restare felicemente single.

Alessio Orano è stato il primo marito di Ornella Muti, nonchè il suo più grande amore. Nato nel 1945 è diventato famoso con il film “La moglie più bella” nel 1970, ed è lì che incontra quella che sarà sua moglie, proprio la Muti. Il lor è un colpo di fulmine fortissimo e decidono di convolare a nozze cinque anni dopo, anche se nel 1981 annunciano la rottura. Tra i fidanzati più chiacchierati arriva poi José Luis Bermúdez de Castro, celebre produttore cinematografico con cui dà alla luce Naike Rivelli, la sua prima figlia. Ciononostante, i due non si sono mai sposati.

Ornella Muti, l’errore con Stefano Piccolo: “La mia vita passava attraverso di lui”

Ornella Muti incontra Federico Fachinetti nel 1988 e sposerà con lui proprio nello stesso anno. Nel 1996, dopo otto anni di matrimonio, ecco che la loro unione finisce nonostante dal loro amore sono arrivati il figlio Andrea nel 1987 e Carolina nel 1984. Entrambi fanno gli attori. Nel corso del tempo, l’attrice si lega a Stefano Piccolo, ma nel 2008, dopo aver annunciato la fine della relazione spiega: “Tutta la mia vita passava attraverso di lui. È stato il mio errore”. Celebre è anche il flirt con Adriano Celentano, ma lei lo tradì durante la conoscenza. A Il Messaggero aveva dichiarato: “È stata l’unica infedeltà della mia vita. Ma Adriano non avrebbe dovuto raccontarlo, tantomeno senza avvertirmi. Accidenti”. L’ultimo amore dell’attrice è stato Fabrice Kerhervè nel 2008, ma anche tra di loro è finita. La causa? Troppa distanza.