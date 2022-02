Ornella Muti commossa per lettera figlia Naike/ “Mia mamma andata via da poco…”

La puntata odierna di Domenica In si è conclusa con l’ospitata di Ornella Muti, l’attrice nonché co-conduttrice dell’ultimo Festival di Sanremo. Proprio in chiusura, Ornella ha ricordato il suo monologo sul palco dell’Ariston dal titolo “Regala un albero”, collegato proprio all’impegno dell’attrice a favore dell’ambiente. In quella occasione Ornella aveva deciso di regalare un albero a ciascuno dei suoi compagni di viaggio per lanciare un forte messaggio di sostenibilità.

Ornella Muti/ “Sanremo? Una fatica, non è il mio habitat! Morte papà mi ha segnato…”

Anche oggi, ospite di Mara Venier, ha voluto regalare alla sua amica e conduttrice proprio una quercia, che sarà piantata in un bosco del Sud Italia, nel territorio della Sila Piccola, in Calabria, al quale, ha dichiarato, la figlia Naike è molto legata. Un dono molto apprezzato dalla conduttrice. E proprio la figlia le ha fatto il medesimo regalo con una lettera annessa molto toccante che ha commosso non poco l’ospite di Domenica In.

Naike Rivelli, figlia Ornella Muti/ Dal cinema ai social: passione senza freni

Ornella Muti commossa a Domenica In: la lettera di Naike

“Questo è da parte di Naike”, ha commentato Mara Venier consegnando a Ornella Muti l’albero e la lettera scritta dalla figlia Naike. “Non posso farlo!”, ha commentato commossa Ornella mentre tentava con grande emozione di leggere la missiva, “io queste cose fatte da lei mi emozionano troppo e non ce la faccio!”.

Incalzata dalla padrona di casa ha così iniziato a leggere: “A mamma, un ricordo de… eh no, non posso farlo! Perchè la mia mamma è andata via da poco…”, ha ricordato ancora l’attrice. Poi è riuscita a terminare la lettera della figlia: “…della nonnina e del nonno che sono le radici di cui trai tuttora e per sempre nutrimenti, ispirazione e creatività, ti voglio bene Naike”. Accolta dall’abbraccio dell’amica Mara Venier, la Muti si è limitata a commentare: “Ma perché?! Io sono un po’ timida…”.

MONOLOGO ORNELLA MUTI, "REGALA UN ALBERO"/ "Lasciamo un mondo migliore"

© RIPRODUZIONE RISERVATA