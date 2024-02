Ornella Muti e Naike Rivelli: “Le arance a Sanremo? Amadeus non ci risponde”/ “Sarebbe una figuraccia…”

Ornella Muti e Naike Rivelli ‘contro’ Amadeus per il gesto in favore della protesta degli agricoltori

Poco prima che iniziasse il Festival di Sanremo 2024, Ornella Muti e sua figlia Naike Rivelli avevano annunciato di essere pronte a partire dal Piemonte con un bancale carico di arance da regalare al pubblico dell’Ariston. Il gesto si inserisce nel contesto della protesta degli agricoltori e avrebbe dunque avuto una rilevanza simbolica in un momento così delicato. Le intenzioni dell’attrice sembrano però osteggiate da Amadeus, a dispetto di quello che – come riporta Adnkronos – sarebbe stato l’invito del conduttore.

“Sono tre giorni che stiamo dicendo che andremo al Festival con le arance calabresi, abbiamo risposto all’appello di Amadeus che pensavamo fosse serio e ora ci dicono che dobbiamo chiedere il permesso alla polizia per scaricare le arance”. Queste le parole di Naike Rivelli ad Adnkronos, che dunque lamenta le opposizioni all’iniziativa di portare a Sanremo le arance come gesto simbolico in favore della protesta degli agricoltori. “Amadeus continua ad andare davanti a giornali e televisioni a dire che nessuno lo sta chiamando” – ha rincarato Ornella Muti – “Quando in realtà noi lo stiamo chiamando da ieri”.

Naike Rivelli, stoccata a Fiorello sul ‘caso’ arance: “Le lasceremo a lui, amico del popolo che quando lo chiami non c’è…”

Come riporta il portale, Ornella Muti e Naike Rivelli hanno spiegato di essere prossime all’arrivo a Sanremo per compiere il loro proposito di consegnare le arance al Festival. “Se gli organizzatori non ci faranno entrare faranno una bruttissima figura; quando sei un personaggio pubblico non puoi prendere in giro la gente”. Naike Rivelli – sempre ad Adnkronos – ha spiegato come il loro intento di dare seguito alla protesta degli agricoltori sia assolutamente pacifico, sottolineando come donare le arance al pubblico sarebbe un’iniziativa carina e semplicemente simbolica.

“Non vogliamo fare nulla di eclatante” – ha spiegato Naike Rivelli al portale – “Se non ci fanno entrare umilmente cammineremo dal trattore e le lasceremo davanti al box del nostro caro Fiorello, amico del popolo ma che quando lo chiami non c’è”. Dunque, la figlia di Ornella Muti lancia anche una frecciatina a Fiorello oltre che al conduttore, Amadeus. Vedremo nelle prossime ore se effettivamente l’iniziativa per la protesta degli agricoltori avrà un effettivo seguito.











