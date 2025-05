In occasione del recente Festival della Tv, i microfoni de La Volta Buona sono riusciti ad intercettare una grande attrice, di recente premiata con un David di Donatello alla carriera: Ornella Muti. Il primo pensiero è stato ovviamente per il riconoscimento ricevuto e soprattutto sulla tristezza per non essere riuscita a ritirare la statuetta di persona. “L’affetto del pubblico è ciò di cui ci nutriamo. Il David alla carriera? Quando me l’hanno detto sono rimasta quasi senza emozioni; mi è dispiaciuto tantissimo non esserci. Nella vita spesso succedono cose a cui non puoi ovviare”.

Ornella Muti ai microfoni de La Volta Buona: “Conservo ricordi belli e allegri di Eleonora Giorgi…”

Proseguendo nell’intervista ai microfoni de La Volta Buona, Ornella Muti non poteva che essere incalzata anche a proposito di una sua grande amica, di recente scomparsa a causa della malattia, oltre che collega: Eleonora Giorgi: “Ho tanti ricordi allegri e belli della nostra amicizia. Eravamo due bambine quando abbiamo iniziato a lavorare insieme, mai gelose l’una dell’altra”.

Sempre a proposito dell’amicizia con Eleonora Giorgi – scomparsa a 71 anni dopo una lunga malattia – Ornella Muti ha raccontato quasi commossa: “Era una donna molto intelligente, colta, in grado di esprimere molto bene i concetti. Verso la fine è stata favolosa, proprio ieri cercando un numero in rubrica mi è capitata lei e ascoltare la sua voce è stata incredibile…”. L’attrice ha anche aggiunto: “La sua gioia, la sua serenità in un momento dove stava così male; credo che abbia lasciato un’eredità preziosissima”.